Gobierno activa censura en México con “manual dictatorial” para ocultar la realidad del país

Si alguien cree que el golpe de censura del gobierno fue únicamente contra TV Azteca, quizá debería mirar con más atención; el mensaje parece ir dirigido contra cualquiera que no se alinee con la versión de país que el gobierno intenta sostener desde el poder, incluso cuando la realidad diaria para millones de personas en México apunta hacia otro lado.

La polémica comenzó luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera públicamente no ver TV Azteca; para muchos, la declaración no solo encendió el debate sobre libertad de expresión, también abrió una discusión más profunda sobre el papel de los medios críticos frente a un gobierno que enfrenta cuestionamientos en temas de seguridad, economía, salud y corrupción.

¿Por qué preocupa el mensaje contra medios críticos?

En medio de crisis nacionales, cualquier gobierno tiene opciones para responder; sin embargo, el señalamiento directo contra un medio de comunicación revive una narrativa que muchos consideran peligrosa: fabricar enemigos en lugar de enfrentar los problemas que afectan al país.

Las críticas apuntan a que el gobierno busca desacreditar voces incómodas mientras aumentan las denuncias sobre violencia, impunidad y presuntos vínculos de figuras políticas con el crimen organizado; para quienes defienden la pluralidad informativa, el problema no es solamente un comentario contra una televisora, sino el mensaje que envía desde el poder.

Seguridad, corrupción y tensión con Estados Unidos

La discusión también ocurre en un momento especialmente delicado; desde hace meses han crecido las tensiones entre México y Estados Unidos por investigaciones relacionadas con narcotráfico y corrupción política.

En distintos espacios se habla de nuevos señalamientos contra funcionarios y actores políticos de estados como Tamaulipas, Baja California, Sonora y Michoacán; además, continúan las preocupaciones por la inseguridad, la migración y la presión diplomática entre ambos países.

Mientras tanto, sectores críticos consideran que el gobierno intenta desviar la conversación pública hacia confrontaciones con medios de comunicación, en lugar de responder a las demandas ciudadanas sobre seguridad y transparencia.

Gobierno saca el manual dictatorial para censurar y ocultar la realidad del país



Tras el llamado de la presidenta @Claudiashein a no ver @Azteca, queda claro que el golpe no es solo contra un medio, sino contra cualquiera que no se cuadre ante la realidad simulada del… pic.twitter.com/BMU9SoT4Nu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 25, 2026

Los mexicanos no necesitan que les digan qué ver

Más allá de la confrontación política, el debate abrió una discusión sobre el derecho de las personas a decidir qué consumen y qué información consideran relevante.

Para muchos ciudadanos, la libertad de elegir qué ver, escuchar o leer forma parte de una sociedad democrática; en medio de un entorno marcado por polarización y crisis, la exigencia principal sigue siendo la misma: acceso a distintas versiones de los hechos para construir un criterio propio.

La controversia continúa creciendo en redes sociales, donde usuarios, periodistas y analistas mantienen abierta la discusión sobre censura, medios críticos y libertad de expresión en México.