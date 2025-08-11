Exabogada de "El Chapo" denuncia a activista por supuesta violencia política de género
Miguel Alfonso Meza fue denunciado por la exabogada de “El Chapo” y acusó que el Instituto Electoral de Chihuahua le entregó datos confidenciales.
Transparencia en jaque: Gobierno borra de un plumazo instituciones que protegen tu derecho a saber
INAI eliminado y la mayoría de los órganos locales de transparencia al borde de desaparecer: un golpe directo al derecho a la información en México.
Regidora morenista de El Oro rechaza entrevista a medio local por no ser "afín"
¡Cuánto cinismo! Susana Sánchez González se negó a dar una entrevista a un medio local porque no era afín a Morena.
¿Para esto lo querían? Beatriz Gutiérrez Müller afirma que nuevo Poder Judicial servirá para denunciar a periodistas
La exprimera dama confirmó las sospechas de que con la reforma al Poder Judicial se podrán demandar y censurar a periodistas que señalen al gobierno.
Alerta internacional: SIP asegura "retroceso" a la libertad de prensa en México tras fallo contra medio en Coahuila
La Sociedad Interamericana de Prensa asegura que el fallo contra Vanguardia, el medio de comunicación de Coahuila, es un precedente regresivo para la libertad de prensa en México.
¿Abuso de poder? Periodistas enfrentan censura y ataques a la libertad de expresión en Campeche
La libertad de expresión enfrenta grandes retos en el estado de Campeche, donde periodistas denuncian censura y presiones por parte del gobierno local.
ENTREVISTA: Periodistas acusan a Sansores de censura y persecución
A lo “Dato Protegido” el Tribunal Electoral del estado de Campeche ordenó a tres periodistas disculparse públicamente con Layda Sansores por supuesta “violencia política de género”.
