“México no desaparece cambiándole de canal”: Conductores de Hechos AM responden a Claudia Sheinbaum tras pedir no ver TV Azteca

“No vean TV Azteca”, esas fueron las palabras de Claudia Sheinbaum, presidente de México, durante la conferencia mañanera del pasado 25 de mayo. Un acto de censura que viene desde el Palacio Nacional.

“Hay una realidad que todos los días nos golpea en la cara y que millones de mexicanos viven en la calle, en las carreteras, en sus escuelas”, comentó Vaitiare Mateos, en la transmisión en vivo de Hechos AM.

”TV Azteca no es el enemigo”: Vaitiare Mateos defiende su labor frente a Claudia Sheinbaum

Después de las palabras de Sheinbaum, es importante no perder de vista que, muchas veces, cuando una historia se visibiliza en los medios de comunicación, las autoridades reaccionan y se ponen a hacer su trabajo.

Vaitiare mateos, aclaró que en Hechos AM, se han presentado entrevistas con madres buscadoras que llevan años intentando encontrar a sus hijas o hijos, con víctimas de violencia, con pacientes abandonados por el sistema de salud, ese que nos prometieron que sería como el de Dinamarca.

“Amo mi país (..) Qué más quisiera yo que, pararme en este foro cada mañana a dar solamente buenas noticias, pero tristemente hay una realidad que todos los días nos golpea en la cara”, explicó Vaitiare durante la transmisión en vivo.

TV Azteca no es el enemigo. Los verdaderos enemigos son los extorsionadores, secuestradores, violentadores, los corruptos, el narcotráfico; es con ellos contra los que hay que luchar, no con los medios de comunicación. Nuestra única intención es darle voz a las personas que solo quieren ser escuchadas y que no son vistas por las autoridades.

“Mostramos lo que su gobierno quisiera esconder”: La contundente respuesta a la presidenta tras pedir no ver TV Azteca

”Detrás de cada denuncia hay una persona real”: Otoñal Martínez responde al llamado de “no ver” TV Azteca

Otoniel Martínez, conductor de Hechos AM, aseguró que: “Los medios no inventan el enojo de la gente, lo reflejan”. Ninguna televisora puede fabricar el miedo y el dolor de una madre que no encuentra a su hijo, ningún periodista puede inventar una extorsión, ninguna cámara puede crear por sí misma una carretera destruida, un hospital vacío o una comunidad cansada de la violencia en México.

Y es que cuando desde el poder se pide “no ver” a un medio de comunicación, en el fondo lo que realmente se quiere es tapar una parte del país, una parte incómoda, la que duele, la que reclama.

“México no desaparece cambiándole de canal (...) Porque detrás de cada denuncia hay una persona real, detrás de cada historia hay alguien que trabaja, que tiene miedo, tiene coraje o simplemente ya se cansó”, expresó Otoniel en la transmisión en vivo de Hechos AM.

Y quizá ese es el verdadero punto, que hoy muchos mexicanos sienten que no están peleando con una empresa de televisión, se están peleando con el espejo y el problema de romper el espejo, es que la realidad sigue ahí.

”Silenciarnos es silenciar una realidad”: Leo Arriaga defiende la libertad de expresión ante comentario de Sheinbaum

“Lo último que quieren es que se sepa la verdad”. Leo Arriaga aseguró que mostrar la verdad, no le conviene al gobierno, por lo que silenciar a TV Azteca, es silenciar una realidad.

La libertad de expresión y la capacidad de que cada quien haga lo que quiera, no son valores prescindibles, es lo más valioso que tenemos como seres humanos.

Y es que cuando el gobierno te dice qué contenidos son aceptables, inevitablemente termina diciendo también que ideas o no, son aceptables. Una situación que es sumamente grave.

“La democracia no se trata de “protegerse de opiniones incómodas”, se trata de garantizar que existan, aún cuando incomodan”, explicó Leo Arriaga durante la transmisión de Hechos AM.