“Mostramos lo que su gobierno quisiera esconder”: La contundente respuesta a la presidenta tras pedir no ver TV Azteca

“No vean TV Azteca”, esto fue lo que dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia mañanera de este lunes 25 de mayo, pero ¿sabe qué pasa, presidenta? Que nosotros sí mostramos lo que su gobierno quiere esconder.

Madres buscadoras, mujeres violentadas y abandono del Gobierno: La realidad que le mostramos a México

En TV Azteca mostramos a los agricultores quebrados, exigiendo precios justos para poder sobrevivir, a los transportistas que salen a la carretera sabiendo que en este país, el trabajar puede costarles la vida.

Mostramos a las madres buscadoras haciendo el trabajo que el Estado abandonó, arriesgándose mientras desde el poder las cuestionan, las revictimizan y hasta ponen en duda su dolor.

Le mostramos a México a Sandra Alonso, desangrándose públicamente para pedir justicia, porque en México, muchas veces, ni gritando escuchan a las mujeres.

Se levantó la voz por las familias desplazadas por la violencia en Guerrero, pidiendo ayuda internacional porque su propio país no pudo protegerlas. Mostramos a Sinaloa viviendo bajo fuego por la guerra entre las facciones del crimen organizado, con clases suspendidas, comercios cerrados y muertos todos los días.

Cuando el poder llama a sabotear un medio de comunicación por ser crítico, lo que busca es censurar.



Al @GobiernoMX le incomoda que en #TVAzteca sigamos señalando la corrupción, su complicidad con el narco y el mal gobierno que han llevado.



Pero que les quede claro: ¡no nos van… pic.twitter.com/yqw5yjSMRQ — TV Azteca (@Azteca) May 25, 2026

”El periodismo NO está para aplaudirle al gobierno”: El compromiso de TV Azteca con mostrar la verdad

Eso es lo que les molesta, mostrar la realidad de México, porque esto no es propaganda, no son mentiras, no son ataques: es la realidad. Qué más quisiera yo dar solo noticias buenas todos los días, pero la realidad no se debe ocultar.

Millones de mexicanos viven violencia, miedo, abandono porque el gobierno decide voltear para otro lado. La verdad incomoda, pero sigue ahí.

Y aunque ustedes intenten dividir entre medios buenos y malos, aunque quieran que la gente solo sepa lo que le conviene al poder, nosotros no vamos a dejar de mostrar lo que está pasando, porque el periodismo no está para aplaudirle al gobierno: está para exhibir lo que el gobierno quiere esconder. Y lo vamos a seguir haciendo con hechos, no palabras.”