Video: Hermanas son atropelladas mientras veían eclipse en Puebla

Tres hermanas fueron atropelladas cuando estaban afuera de su casa observando un eclipse en la localidad de Santiago Momoxpan perteneciente al municipio de San Pedro Cholula, Puebla.

“A mí me comentaron que fui atropellada y de ahí no recuerdo nada más, me dijeron que fui atropellada, que no quería soltar a ningún vecino que estaba llorando, estaba toda manchada de sangre y que prácticamente me estaba desangrando”, manifestó en su cama, Jennifer Jiménez, víctima de atropello.

Hermanas son atropelladas mientras veían eclipse en Puebla

Esas son las palabras de dolor y desorientación de Jennyfer de 13 años quien junto con sus hermanas de 14 y 23 años, respectivamente, fueron atropelladas en Momoxpan perteneciente al municipio de San Pedro Cholula.

En el vídeo captado por una cámara de seguridad de uno de sus vecinos, se observa cómo el auto arrolló a estas jóvenes que se encontraban observando el eclipse lunar y en cuestión de segundos su vida dio un giro inesperado.

Afuera de casa

Los hechos se registraron afuera de esta vivienda las tres hermanas se encontraban sentadas en esta guarnición, al ser atropelladas la menor salió proyectada hacia un ventanal y con su rodilla rompió el vidrio para más tarde caer en la banqueta. Del conductor nada se sabe y se dio a la fuga

Luego del impacto llegó el caos, el dolor y la desesperación por ser atendidas, luego de su peregrinar, finalmente Jennifer fue operada de su pierna izquierda, su estado de salud es estable como el de sus dos hermanas.

Sin embargo, deberán reposar en cama cerca de un mes para, posteriormente, iniciar con las terapias, ahora piden apoyo a las autoridades municipales y estatales para dar con el responsable.

“Necesitamos apoyo más que nada para gastos, porque mi papá tuvo que pedir prestado para pagar un hospital donde nos había llevado temporalmente, porque no encontrábamos hospital. E igual si hay vecinos de Momoxpan que tengan videos de esta calle que no los faciliten para encontrar al responsable”, pidió Aracely Jiménez, también víctima de este atropello.