Estos son los 107 municipios de Edomex en los que no aplica el programa Hoy No Circula

El programa Hoy No Circula (HNC) nació con el objetivo de disminuir la mala calidad del aire en el Valle de México, y en teoría redujeron un 25 por ciento la contaminación, esto a pesar de que no aplica en todos los municipios del Estado de México, ¿cuáles son?

Actualmente el Hoy No Circula funciona de lunes a sábado y los conductores tienen que estar muy atentos al calendario porque existen multas para todos aquellos que no respeten los días de descanso, mismos que cambian conforme al engomado y las placas.

¿En qué municipios de Edomex no aplica el Hoy No Circula?

A pesar de que existe una amplia lista de municipios que integran el Hoy No Circula, el Estado de México no sólo abarca a los 18 sitios en los que sí aplica, en total son 125 y las regiones del Edomex a las que no llega son:



Acambay

Acolman

Aculco

Almoloya de Alquisiras

Almoloya de Juárez

Almoloya del Río

Amanalco

Amatepec

Amecameca

Coatepec Harinas

Cocotitlán

Coyotepec

Melchor Ocampo

Metepec

Mexicaltzingo

Morelos

El Oro

Otumba

Villa de Allende

Villa del Carbón

Zumpango

A estos se suman más municipios del Edomex que se pueden consultar al dar clic en este enlace

¿En dónde sí se aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

El programa Hoy No Circula también aplica en la Ciudad de México y en comparación del Estado de México, en la capital abarca a las 16 alcaldías, mientras que en el Edomex únicamente aplica en:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario Hoy No Circula en CDMX y Edomex | Gobierno CDMX

Calendario del programa Hoy No Circula durante abril

El calendario Hoy No Circula nunca es el mismo, principalmente en los coches que descansan diariamente, por esto te contamos cuáles son los elegidos para el lunes 22 de abril.