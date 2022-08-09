Hombre apuñala a su amigo por despertarlo en Reino Unido

Un hombre, identificado como Robert Crabtree, enfrenta un juicio en Reino Unido luego de matar a su amigo, Jimmy Moore, porque lo despertó accidentalmente, cuando Moore fue a buscar a su colega para ir a trabajar en septiembre de 2021.

De acuerdo con medios locales, Jimmy Moore acudió a una casa en Palmers Grove en Nazeing, Reino Unido, para recoger a su colega Ryan Crabtree, con quien trabajaba. Moore comenzó a gritarle por su nombre, para que saliera de casa.

Sin embargo, terminó despertando a Robert Crabtree, quien también era amigo de la víctima. Robert se molestó tanto porque lo despertaron que salió de su casa y comenzó a discutir con Moore.

La pelea se salió de control Robert Crabtree apuñaló con un cuchillo de cocina a su amigo, de 33 años de edad y padre de cuatro menores. La víctima se levantó con una herida en el pecho y caminó hasta su auto para huir del lugar.

Robert Crabtree, 33, of Nazeing, has been convicted of the murder of Jimmy Moore following a dispute about him being woken up early. All through the trial I thought what an utter waste of life it was, and it's not surprising the jury reached their verdict in less than a day. pic.twitter.com/QqZfoe5D5a — Ellis Whitehouse (@E_Whitehouse293) August 8, 2022

Pero, según informaron las autoridades a medios locales, el cuchillo le penetró el pulmón y el corazón del hombre, por lo que murió dentro de su auto, lo que ocasionó que chocara contra un árbol.

Las personas que presenciaron el segundo accidente llamaron a las autoridades, poco después arribaron los paramédicos quienes confirmaron la muerte del hombre debido a las heridas por arma blanca.

Mientras tanto, Crabtree fue arrestado afuera de su casa e indicó que actuó de manera violenta debido a que se sintió en una situación de vida o muerte y que actuó en defensa propia porque su amigo intentó matarlo primero.

Juicio contra hombre que mató a su amigo en Reino Unido

Actualmente, en Reino Unido se lleva a cabo el juicio contra Robert por el asesinato de su amigo, aunque el niega el cargo de homicidio, pues alega que se trató de defensa propia.

"Moví mi camioneta a una posición donde mi casa no sería asaltada. Me defendí por mi vida y lo digo en serio", dijo Robert frente al jurado.

