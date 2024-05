VIDEO: ¡Serían 3 cocodrilos en Cuautitlán Izcalli! Reaparece el reptil en el Edomex

Durante la mañana de este sábado 4 de mayo, Fuerza Informativa Azteca (FIA) acudió a la Laguna de la Piedad, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México (Edomex), sitio donde habita al menos un cocodrilo a escasos metros de la población. El reptil se volvió noticia nacional debido a su cercanía con las viviendas y el operativo fallido que montaron las autoridades para su captura.

Las cámaras de FIA captaron el momento exacto en el que el cocodrilo regresa al sillón donde suele tomar el sol, pues de acuerdo con los vecinos, esta es parte de su rutina y suele aparecer alrededor de las 9 de la mañana; sin embargo, esto solo es posible si no hay mucha gente alrededor de la laguna.

Son aproximadamente 45 minutos los que descansa el reptil en esta superficie de la Laguna de la Piedad, en Cuautitlán Izcalli; pero de acuerdo con los pobladores aledaños, regresa alrededor de la 1 de la tarde. Fue por esta información que FIA pudo capturar el momento en que el cocodrilo regresa a la vista de los presentes.

Aseguran que podrían ser tres cocodrilos en laguna de Cuautitlán Izcalli

De igual forma, de acuerdo con los vecinos consultados por Fuerza Informativa Azteca, algunas aseguran haber visto dos o hasta tres cocodrilos distintos, pues no siempre luce de la misma forma el reptil. Aseguran que hay uno que puede alcanzar los dos metros de largo, por lo que hay quienes creen que hay no solamente es un cocodrilo en la Laguna de la Piedad.

Video en vivo de la reaparición del cocodrilo en Cuautitlán Izcalli

Piden no dejar niños solos ni mascotas cerca de la Laguna de la Piedad, en Cuautitlán

De igual forma, FIA extiende las recomendaciones de los vecinos de no permitir niños solos ni mascotas por la zona, ya que aunque no ha atentado contra ninguna persona y no sale de la Laguna de la Piedad, nadie se acerca al cocodrilo por cuestiones de seguridad, pues lleva en el lugar entre dos y tres años conviviendo con los pobladores.

Algunos vecinos aseguran que han convivido con él durante varios meses, pero como el cocodrilo que toma el sol no es oriundo de lugares cercanos, hay quienes creen que es comprado de algún otro estado y que incluso habría llegado como mascota, hasta que fue demasiado grande y decidieron liberarlo.

La Laguna de la Piedad, de Cuautitlán Izcalli, está contaminada

Otro de los factores que resulta indispensable comunicar es que, si bien el cocodrilo es un suceso extraordinario para el Edomex, lo que los vecinos exigen que sea noticia nacional es la contaminación en la Laguna de la Piedad, pues hace 15 o 20 años, la gente incluso se podía meter a nadar.

Hoy este espacio de agua está completamente contaminada, con caída de drenajes de diferentes colonias y donde resulta imposible introducirse para las personas.