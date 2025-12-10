Doble homicidio sacude a Lindavista: adultos mayores son hallados sin vida en su domicilio en la GAM

La tranquilidad de la colonia Lindavista, en la Gustavo A. Madero (GAM) , en la Ciudad de México (CDMX), se vio abruptamente interrumpida tras un doble homicidio; dos adultos mayores fueron encontrados sin vida dentro de su domicilio en la calle Pernambuco. Un hecho que ha provocado conmoción entre los vecinos, además se mantiene un fuerte despliegue policiaco en la zona.

Encuentran a dos adultos mayores sin vida en la GAM

La tarde de este martes, un doble homicidio dentro de una privada ubicada en la calle Pernambuco, en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), desató alarma y desconcierto entre los habitantes de esta tradicional zona residencial.

Dos personas adultas mayores fueron localizadas sin vida al interior de su domicilio , un hecho que rápidamente movilizó a personal de seguridad y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió dentro de una privada conocida por su estricto acceso y vigilancia constante, lo que ha generado aún más inquietud entre los vecinos, quienes señalan que es prácticamente imposible que personas ajenas al conjunto puedan ingresar sin autorización.

La zona fue acordonada mientras peritos y agentes investigadores realizan una minuciosa inspección del lugar en busca de indicios que ayuden a reconstruir lo sucedido.

Elementos de la Policía Capitalina permanecieron dentro de la privada para resguardar la escena y colaborar con la Fiscalía en el levantamiento de testimonios y materia.

Hasta el momento, no se han revelado líneas de investigación ni se ha confirmado si existían señales de violencia o robo dentro del inmueble.

Los residentes de Lindavista se mantienen a la expectativa, consternados por un hecho que rompe con la aparente calma del área.

Las autoridades serán quienes determinen las causas, el móvil y la posible ruta de los responsables de este doble homicidio que ha sacudido a toda la comunidad de la calle Pernambuco, en la colonia Lindavista.