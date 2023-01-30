Estos autos no circulan el martes 31 de enero en CDMX y Edomex

Este martes 31 de enero en la Ciudad de México (CDMX) y en la zona conurbada del Estado de México (Edomex), el Hoy No Circula indica cuáles autos no circulan, ya que el programa opera con normalidad, es decir, de las 5:00 a las 22:00 horas.

Los autos que descansan este martes 31 de enero son los que tienen engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2, restricciones que aplican en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

Programa Hoy No Circula: Los autos que no circulan el martes en CDMX y Edomex

Qué días no circulan los autos foráneos

El calendario del programa Hoy No Circula explica cuáles autos foráneos no circulan según el día de la semana y el último dígito de su placa. Por ejemplo, si termina en 5 la placa, los autos no circulan los lunes.

Los foráneos no circulan todos sábados pues se consideran holograma 2, a menos de que verifiquen voluntariamente en la CDMX o Edomex. Adicionalmente de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas.

Qué pasa si me agarran en el Hoy No Circula

En caso de violar las restricciones del Hoy No Circula, la multa es de casi dos mil pesos, de acuerdo con la legislación vigente en la CDMX. En el Edomex será de más de mil pesos aproximadamente.

Qué placas no circulan en el EdomexEl lunes 30 de enero los autos que no circulan en los 18 municipios conurbados del Edomex, de acuerdo con el Hoy No Circula son los del engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario del Hoy No Circula enero y febrero de 2023

*Miércoles 1 de febrero: Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2.

*Jueves 2 de febrero: Vehículos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

*Viernes 3 de febrero: vehículos con engomado azul, con holograma 1, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.

El calendario semanal del programa Hoy No Circula para CDMX y Edomex

Hoy No Circula Sabatino del 4 de febrero

El Hoy No Circula Sabatino para el 4 de febrero aplica para los autos cuyo holograma sea 1, terminación IMPAR, además de todos los de holograma 2 y los autos foráneos.

¿Cómo saber si mi auto circula hoy?

El gobierno de la CDMX informa a través de la página Hoy No Circula qué autos no circulan con solo ingresar el número de holograma, además del último dígito de la placa se podrá conocer si el auto circula hoy.

Qué autos tienen que hacer la verificación

Este martes 31 de enero es el último día para que los autos que deben hacer la verificación vehicular en la CDMX y en el Edomex, que son los que tienen engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6.