¿Cambios en el último viernes del mes? Autos que descansan el 26 de abril por el Hoy No Circula

Abril se está yendo como “agua” y el programa Hoy No Circula (HNC) continúa su calendario y también sus multas, por esto es importante mantenerse atento al engomado y las placas que mañana viernes 26 de abril tendrán que descansar.

Actualmente el calendario puede tener modificaciones de un momento a otro, usualmente se dan cuando activan la contingencia ambiental o en algún feriado, pero para el viernes 26 de abril, ¿qué autos descansarán?

¿Qué autos descansan el viernes 26 de abril en CDMX y Edomex?

¡Ojo, conductores! El programa Hoy No Circula procura darle variedad al calendario, por lo que cada día los carros que descansan son distintos en engomado y terminación de placas. Para este viernes 26 de abril son:



Coches con holograma 1 o 2 que tengan :

: Engomado azul.

Terminación de placa 9 o 0.

¿Habrá contingencia ambiental el viernes 26 de abril?

Es común que durante los meses de marzo y abril la contingencia ambiental se active frecuentemente, para el 26 de abril las autoridades capitalinas no consideraron que sea necesario, por esta razón no habrá Doble Hoy No Circula en el Valle de México.

¿Cuál es el calendario del programa Hoy No Circula en el Valle de México durante abril?

El programa Hoy No Circula aplica durante toda la semana, esto con el fin de reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera, así que toma nota conoce el calendario para el mes de abril:



Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

¿En qué zonas del Edomex aplica el Hoy No Circula?

Para el Estado de México, el Hoy No Circula aplica en determinados municipios, específicamente en 18 en un horario de 5:00 a 22:00 horas, de lunes a sábado, pero únicamente en estos municipios: