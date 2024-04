¡Cuidado! Alertan de tres medicamentos falsos para cáncer de mama, VIH y un anestésico; estos son

La escasez de medicamentos en México ha ocasionado que las personas que necesitan alguno puedan ser víctimas de un engaño por parte de alguien que les ofrezca conseguirlos a un precio más económico, pero adquirirlos por fuera, es decir, no mediante una farmacia autorizada o centro de salud que los distribuya, se corre el riesgo de adquirir medicamentos falsos.

Recientemente la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio a conocer la falsificación de un medicamento para la atención de pacientes con cáncer de mama; un tratamiento para personas diagnosticadas con VIH, además de un anestésico general.

¿Cuáles son las medicinas falsas identificadas por Cofepris?

La Cofepris señaló que la empresa Productos Roche informó que los lotes B2801, con caducidad 8 de julio 2023, así como el lote B1019 y fecha de vencimiento 20 de abril 2023, del producto Kadcyla (trastuzumab emtansina), en presentación frasco de 100mg, son falsos.

Parte de las irregularidades detectadas es el código 10185236 MX, que se ubica en la parte superior de la etiqueta; además, el líquido presenta coloración amarillenta al momento de su preparación.

Otro producto es Stribild (elvitegravir, cobicistat, emtricitabina, tenofovir) con lote ZBXB, el cual tienes las fechas de caducidad 25 de noviembre 2023 y 25 de febrero 2025, las cuales son falsas.

Desde el 20 de noviembre de 2020, la empresa titular del registro sanitario solicitó a Cofepris la revocación del registro sanitario, por lo que la comercialización de estos lotes y cualquier otro es ilegal, sin importar la fecha de caducidad que muestren.

En tanto, el anestésico Anesket ketamina también fue falsificado. De acuerdo con lo reportado por Cofepris, las presentaciones con irregularidades son: frasco ámpula de 50mg/mL, con lote C21G904, de la cual se detectó que la fecha de caducidad no pertenece a la autorizada en el registro sanitario; además, la tipografía e impresión no corresponden al producto original. Asimismo, la presentación de 100 mg/mL, lote 2113470 y caducidad 11-2026 no se encuentra autorizada.

Cofepris alerta de medicamentos falsos en venta. | Cofepris

¿Qué hacer si consumí alguno de estos medicamentos?

La Cofepris recomendó primero no adquirir ninguno de los tres productos, ya que al ser irregulares no se garantiza su seguridad, calidad y eficacia y representan un riesgo para la salud, pues se desconocen las condiciones de fabricación, almacenamiento y distribución, así como el origen de sus ingredientes.

Pero señaló que en caso de presentar alguna reacción adversa o malestar por el suministro de estos productos, la Cofepris pone a disposición el correo electrónico farmacovigilancia@cofepris.gob.mx para levantar el reporte correspondiente.

Las autoridades exhortaron q quienes cuenten con información sobre la venta ilegal de estos y otros insumos para la salud a presentar la denuncia sanitaria a través de gob.mx/cofepris o en los Centros Integrales de Servicio que se ubican en el país.