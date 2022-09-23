Coches con Hoy No Circula el viernes 23 de septiembre en CDMX y Edomex

Este viernes 23 de septiembre el programa Hoy No Circula aplica para aquellos coches que tengan engomado azul, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2, las restricciones son vigentes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y 18 municipios conurbados del Estado de México (Edomex).

Los coches que exentan el Hoy No Circula el viernes 23 de septiembre son aquellos con holograma 00, 0, eléctricos e híbridos.

El programa #HoyNoCircula aplica para vehículos con terminación de placas 9 y 0, engomado azul, con holograma de verificación 1 y 2. pic.twitter.com/iJwRaVaKAX — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 23, 2022

Las restricciones del Hoy No Circula aplican de las 5:00 a las 22:00 horas del viernes 23 de septiembre, en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

¿Cuál es la multa por infringir el Hoy No Circula?

La multa por no respetar las restricciones del Hoy No Circula el viernes 23 de septiembre es de casi dos mil pesos, de acuerdo con la legislación vigente en la CDMX. Mientras que en el Edomex, será de 1,460 pesos.

Municipios de Edomex donde aplica el Hoy No Circula

El Hoy No Circula para el viernes 23 de septiembre es conforme a la terminación de la placa, de martes a viernes de las 5:00 a las 11:00 horas en la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Hoy No Circula Sabatino en CDMX y Edomex

Sábado 24 de septiembre: vehículos con holograma 1, terminación de placa PAR, además de los vehículos con terminación 2 y foráneos.

Los domingos el Hoy No Circula suspende su operación y se reanuda los días lunes.

El calendario del Hoy No Circula puede cambiar sin previo aviso si así lo determina la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) en caso de que haya altos niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México y se active la Fase I de contingencia ambiental.