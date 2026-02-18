A 4 meses del Huracán “Priscila”, Chapula, Hidalgo, sigue viviendo bajo el lodo

Han pasado 120 días desde que el huracán “Priscila” golpeó la Sierra de Hidalgo, el pasado 9 de octubre de 2025. Aunque los caminos ya están abiertos, al llegar a la comunidad de Chapula, la realidad es desoladora: el reloj parece haberse detenido en el instante del desastre.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) recorrió la zona cero y documentó que la reconstrucción es inexistente.

Escuelas bajo el lodo y puentes de palitos

La educación está paralizada. La escuela de la comunidad es un monumento al abandono:

“Pareciera que el huracán pasó ayer... así están las bancas, en algunos lados la profundidad del lodo es de 50 centímetros”, reportó Rodríguez desde un aula inservible.

María Trinidad Bautista, habitante del lugar, confirmó la crisis educativa: “No ha habido clases hasta ahorita”.

La infraestructura pública también colapsó. El puente de concreto que cruzaba el río desapareció. Hoy, la única conexión es una estructura frágil hecha por los propios vecinos.

“Lo hicimos con madera, con tablitas”, explicó Moisés Hernández, mostrando la precariedad con la que intentan recuperar su vida.

El puente de concreto que cruzaba el río en Chapula, Hidalgo, se reconstruyó con madera |FIA

El dilema en Chapula, Hidalgo: ¿Reubicación o Arraigo?

Antes del huracán, en Chapula vivían 179 familias. El diagnóstico oficial fue devastador: 15 casas desaparecieron y 45 tienen daños estructurales severos ("quebradas"). La autoridad declaró la zona como inhabitable.

Sin embargo, más de la mitad de la población ha regresado. Se niegan a irse porque su vida está ligada a la tierra.

“Nosotros no queremos ser reubicados, queremos la reconstrucción del pueblo... tenemos nuestros trabajos, nuestro ganado”, sentenció Nicolás Hernández.

Apoyos de 20 mil pesos y promesas sin fecha

La resistencia a irse también nace de la desconfianza y la insuficiencia de la ayuda. Efigenia Bautista denunció que el censo no sirvió de mucho:

“Nos censamos, pero la verdad yo no recibí el segundo apoyo. ¿De cuánto fue el primero? 20 mil pesos, fue lo único”.Por otro lado, el presidente municipal de Tianguistengo, Febronio Rodríguez Villegas, insiste en la reubicación a un terreno ejidal, describiendo el proyecto como “muy apetitoso” y “un espacio amplio”.

Sin embargo, al ser cuestionado sobre cuándo estarán listas esas nuevas viviendas, la respuesta del alcalde fue vaga: “Es un tema que no podemos decir que le vamos a poner una fecha exacta”.

Entre un cheque de 20 mil pesos que ya se acabó y una casa nueva que no tiene fecha de entrega, los habitantes de Chapula prefieren limpiar el lodo y reconstruir sobre las ruinas, exigiendo el desazolve del río antes que abandonar su hogar.

