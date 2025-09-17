Lucero Rodríguez

¡Sobreviven a la delincuencia! Extorsiones en CDMX obliga a comercios a cerrar sus puertas
Miles de mexicanos cierran las puertas de su negocio debido a la ola de extorsiones en la CDMX; más de la mitad de los negocios bajan las cortinas.
La desaparición de Dianey ocurrió el 15 de enero del 2018, la joven de entonces 24 años, se dirigía a su trabajo como cajera; sin embargo, jamás regresó a casa.
“Todo lo que está en la carpeta, yo lo trabaje”, son las palabras de la madre de Alejandra, una joven de 20 años que fue víctima de feminicidio, a la que autoridades olvidaron.
En México, la búsqueda de justicia para las mujeres víctimas de violencia es una batalla cuesta arriba, pues se enfrentan a la burocracia y la corrupción.
En México 1 de cada 3 adolescentes viven violencia en sus primeras relaciones de pareja, es importante conocer los focos rojos para no permitirlo.
Acapulco se encuentra listo para recibir a cientos de turistas que recibirán el Año Nuevo 2025 con la Gran Gala de Pirotecnia.
Evita ser víctima de una llamada de extorsión, aquí te explicamos lo que tienes que hacer y cómo denunciarla. Este año se han registrado casi 4 mil reportes de este delito.
Pueblos como Pátzcuaro, Tzintzuntzan y Janitzio ofrecen experiencias llenos de flores, velas y comida tradicional por el Día de Muertos en Michoacán.
La crisis de agua en la CDMX continúa agravándose, por lo que es preocupante qué pasará en el futuro y cómo vamos a resolver el problema a tiempo.
La falta de mantenimiento en las redes de tuberías viejas causan fugas de agua en todo el país, así como escasez; expertos indican qué medidas se deben tomar.