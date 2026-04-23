Cenizas en el Mercado de Sonora: El desolador despertar del gigante comercial tras el incendio

La Ciudad de México tiene una cicatriz profunda en uno de sus puntos más emblemáticos. El Mercado de Sonora, reconocido mundialmente por su misticismo y comercio popular, se convirtió la noche del 21 de abril de 2026 en el epicentro de un incendio que ha dejado una estela de devastación visible a kilómetros de distancia. Lo que inició como un reporte de fuego en la zona de la Merced terminó por consumir estructuras completas, dejando un panorama de fachadas calcinadas y locales reducidos a cenizas.

Estas imágenes captadas tras el incendio en el Mercado de Sonora muestran una escena que parece sacada de una película de desastres: edificios con los interiores devorados por las llamas, ventanas reventadas por la presión térmica y una densa capa de hollín que cubre las banquetas de la colonia.

Fotos de la devastación | Captura de pantalla (X: @Gposiadeoficial)

El video completo puedes verlo aquí.

Caos vial: Un nudo en las arterias del Centro Histórico

La emergencia no se extinguió con la última chispa. El impacto del siniestro se trasladó a las calles, generando un congestionamiento vehicular que ha puesto a prueba la paciencia de los capitalinos. Debido a los peritajes de seguridad y a las maniobras de remoción de escombros, avenidas clave permanecen bajo un estricto cerco policial.

Si tienes que circular por la zona, toma en cuenta los siguientes cortes:



Congreso de la Unión: El cierre es total en ambos sentidos, convirtiéndose en el punto más crítico para el transporte público y privado.

El cierre es total en ambos sentidos, convirtiéndose en el punto más crítico para el transporte público y privado. Lorenzo Boturini: Se registran cortes intermitentes que afectan el flujo hacia el oriente de la ciudad.

Se registran cortes intermitentes que afectan el flujo hacia el oriente de la ciudad. Fray Servando Teresa de Mier: Presenta una carga vehicular inusual debido a que los conductores intentan rodear el perímetro del mercado.

Fuerte incendio se registra en las inmediaciones del Mercado de Sonora.



Bomberos trabajan para controlar el fuego, mientras columnas de humo son visibles desde varios puntos de la ciudad. Autoridades ya solicitaron apoyo adicional para sofocar el siniestro.@tritonazteca11 con… pic.twitter.com/HgmW95mGAq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2026

¿Qué rutas alternas utilizar?

Para evitar quedar atrapado en el caos que rodea al Mercado de Sonora, las autoridades de tránsito recomiendan utilizar el Eje Central Lázaro Cárdenas o el Circuito Interior. Aunque el fuego ya fue controlado por los servicios de emergencia, el riesgo estructural en los edificios colindantes obliga a mantener las restricciones hasta nuevo aviso.

La comunidad de locatarios, por su parte, aguarda con incertidumbre. Muchos han pasado la noche en vela a las afueras del recinto, esperando el permiso para ingresar y evaluar si queda algo por rescatar entre el carbón y el hierro retorcido. Hasta el momento, no se cuenta con un horario estimado para la reapertura total de las vialidades, por lo que se exhorta a la población a mantenerse informada y evitar la zona para permitir el paso de las unidades de Protección Civil.