Cenizas en el Mercado de Sonora: El desolador despertar del gigante comercial tras el incendio
Tras el incendio en el Mercado de Sonora, la zona se encuentra entre escombros y caos vial. Mira las fotos del desastre y las alternativas viales en la CDMX.
La Ciudad de México tiene una cicatriz profunda en uno de sus puntos más emblemáticos. El Mercado de Sonora, reconocido mundialmente por su misticismo y comercio popular, se convirtió la noche del 21 de abril de 2026 en el epicentro de un incendio que ha dejado una estela de devastación visible a kilómetros de distancia. Lo que inició como un reporte de fuego en la zona de la Merced terminó por consumir estructuras completas, dejando un panorama de fachadas calcinadas y locales reducidos a cenizas.
Estas imágenes captadas tras el incendio en el Mercado de Sonora muestran una escena que parece sacada de una película de desastres: edificios con los interiores devorados por las llamas, ventanas reventadas por la presión térmica y una densa capa de hollín que cubre las banquetas de la colonia.
El video completo puedes verlo aquí.
Caos vial: Un nudo en las arterias del Centro Histórico
La emergencia no se extinguió con la última chispa. El impacto del siniestro se trasladó a las calles, generando un congestionamiento vehicular que ha puesto a prueba la paciencia de los capitalinos. Debido a los peritajes de seguridad y a las maniobras de remoción de escombros, avenidas clave permanecen bajo un estricto cerco policial.
Si tienes que circular por la zona, toma en cuenta los siguientes cortes:
- Congreso de la Unión: El cierre es total en ambos sentidos, convirtiéndose en el punto más crítico para el transporte público y privado.
- Lorenzo Boturini: Se registran cortes intermitentes que afectan el flujo hacia el oriente de la ciudad.
- Fray Servando Teresa de Mier: Presenta una carga vehicular inusual debido a que los conductores intentan rodear el perímetro del mercado.
Fuerte incendio se registra en las inmediaciones del Mercado de Sonora.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2026
Bomberos trabajan para controlar el fuego, mientras columnas de humo son visibles desde varios puntos de la ciudad. Autoridades ya solicitaron apoyo adicional para sofocar el siniestro.@tritonazteca11 con… pic.twitter.com/HgmW95mGAq
¿Qué rutas alternas utilizar?
Para evitar quedar atrapado en el caos que rodea al Mercado de Sonora, las autoridades de tránsito recomiendan utilizar el Eje Central Lázaro Cárdenas o el Circuito Interior. Aunque el fuego ya fue controlado por los servicios de emergencia, el riesgo estructural en los edificios colindantes obliga a mantener las restricciones hasta nuevo aviso.
La comunidad de locatarios, por su parte, aguarda con incertidumbre. Muchos han pasado la noche en vela a las afueras del recinto, esperando el permiso para ingresar y evaluar si queda algo por rescatar entre el carbón y el hierro retorcido. Hasta el momento, no se cuenta con un horario estimado para la reapertura total de las vialidades, por lo que se exhorta a la población a mantenerse informada y evitar la zona para permitir el paso de las unidades de Protección Civil.