¡Infierno nocturno! Incendio arrasa cercanías del Mercado de Sonora con explosiones y más de 200 evacuados

Una noche de caos y emergencia sacudió el corazón de la Ciudad de México, tras el incendio de gran magnitud en la alcaldía Venustiano Carranza que consumió decenas de locales, además de que provocó explosiones, movilizando a cuerpos de emergencia durante más de ocho horas en las inmediaciones del Mercado de Sonora, donde el fuego se propagó rápidamente entre puestos semifijos y estructuras cercanas.

¿Qué provocó las explosiones y la rápida propagación del incendio en cercanías del Mercado de Sonora?

De acuerdo con reportes, el incendio se intensificó debido a la presencia de material inflamable, incluyendo pirotecnia y productos de cartón y plástico almacenados en un edificio cercano.

Además, autoridades confirmaron que uno de los inmuebles afectados contenía solventes, lo que complicó las labores de los bomberos y aumentó el riesgo de explosiones. Testigos relataron momentos de pánico: “Se empezaron a escuchar detonaciones y todos salimos corriendo”, narró un comerciante de la zona.

Más de 8 horas después, bomberos continúan combatiendo el fuego en un edificio en Venustiano Carranza, donde había solventes, lo que ha complicado las labores.



Cuatro inmuebles resultaron dañados y la avenida Fray Servando Teresa de Mier permanece parcialmente cerrada.



La… pic.twitter.com/WDkEk8QyR9 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2026

¿Cuál es el saldo del incendio nocturno en CDMX?

Las autoridades capitalinas informaron que el incendio fue controlado prácticamente en su totalidad, aunque continúan trabajos de enfriamiento y remoción de escombros. El saldo actualizado es:



100 puestos semifijos incendiados



50 locales comerciales afectados



4 edificios dañados (uno totalmente destruido)



Más de 200 personas evacuadas



6 personas atendidas por inhalación de humo, de las cuales 5 son bomberos.

La rápida respuesta del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México fue clave para evitar una tragedia mayor.

Continuamos trabajando para sofocar el incendio registrado en la Alcaldía Venustiano Carranza.



Coordinamos esfuerzos y equipos para dar una pronta conclusión a la flama.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/gsxafuzFQY — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026

Alerta vial: ¿Qué zonas siguen afectadas?

Por ahora, la avenida Fray Servando Teresa de Mier permanece cerrada en el tramo que va de Topacio a Congreso de la Unión, lo que ha generado afectaciones viales en la zona. Equipos de emergencia mantienen presencia en el lugar para descartar riesgos adicionales, especialmente en el edificio donde se almacenaban químicos.

Recuerda que nos mantenemos trabajando para sofocar el incendio registrado en las cercanías del Mercado Sonora, evita la zona y permite el paso de vehículos de emergencias.



Al momento se cuenta con un 90% de avance en los trabajos de extinción.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/NiDgF1owTV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026

Hasta el momento, las causas del siniestro continúan bajo investigación; autoridades trabajan para determinar si el origen fue accidental o si hubo negligencia en el manejo de materiales peligrosos. Este incendio vuelve a poner sobre la mesa los riesgos asociados al almacenamiento de materiales inflamables en zonas densamente pobladas.