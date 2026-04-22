VIDEO | Fuerte incendio se registra en puestos semifijos en Mercado de Sonora

Un fuerte incendio se registró esta noche en la zona de puestos semifijos del Mercado de Sonora, ubicado en el centro de la Ciudad de México (CDMX), muy cerca de la Merced.

De acuerdo con los Bomberos de la CDMX, el fuerte incendio se ocurrió en la calle Adolfo Gurrión, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Fuerte incendio en la zona de La Merced y alrededores del Mercado de Sonora en #CDMX.



El fuego habría iniciado presuntamente por un corto circuito y ya ha consumido decenas de puestos y varios edificios. @tritonazteca11 con el reporte en #Hechos pic.twitter.com/Mlw8BvQ8ME — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2026

Video del incendio en zona de la Merced y Mercado de Sonora

Azteca Noticias arribó al lugar de los hechos. El fuerte incendio involucra puestos semifijos en esta zona comercial y visitada por cientos de personas diariamente.

El fuego puede apreciarse desde varios puntos como la calle Cabañas, paralela a Anillo de Circunvalación.

Los primeros reportes señalan que las llamas habrían alcanzado a dos edificios, por lo que las labores para sofocar el fuego se han complicado.

Fuerte incendio se registra en las inmediaciones del Mercado de Sonora.



Bomberos trabajan para controlar el fuego, mientras columnas de humo son visibles desde varios puntos de la ciudad. Autoridades ya solicitaron apoyo adicional para sofocar el siniestro.@tritonazteca11 con… pic.twitter.com/HgmW95mGAq — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2026

Fuego desata enormes columnas por incendio en zona de la Merced

La intensidad del fuego es demasiado que en la zona del siniestro las columnas de humo debido a las llamas han alcanzado una altura aproximada de 200 metros.

Los bomberos que han llegado para atender la emergencia no pueden controlar el fuego, por lo que han pedido el apoyo de más equipos de emergencia de otras estaciones para combatir el incendio.

Bomberos luchan para apagar las llamas https://t.co/0iJp6mc6Xb pic.twitter.com/XjGTzQJJdM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2026

Confirman que incendio fue en zona de puestos semifijos del Mercado de Sonora

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil publicó en su cuenta de X, que equipos de atención de emergencias trabajan en un incendio al interior de un predio ubicado en Rosario y Juan Cuamatzin.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX, confirmó en un mensaje en la misma red social que los equipos de emergencia se encuentran realizando labores para extinguir un incendio de puestos semifijos cerca del Mercado de Sonora.

Equipos de atención de emergencias trabajan en un incendio al interior de un predio ubicado en Rosario y Juan Cuamatzin, Zona Centro, Venustiano Carranza.



Permite el paso a vehículos de emergencias. pic.twitter.com/shJMBOnSmf — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026

Policías se suman a labores para sofocar incendio en puestos semifijos

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) brindan apoyo con una pipa de agua en la calle Cabañas esquina con Juan Cuamatzin, así como acordonamiento de las calles.

Otros oficiales apoyaron al desalojo de los habitantes del edificio aledaño; además, policías de tránsito brindan apoyo en la vialidad para el arribo de pipas de agua al sitio.