Una explosión de mariposas ocurre cada año en el Valle de las Mariposas de Honghe en Jinping, provincia de Yunnan, China, son cerca de 150 millones que han comenzado a salir de sus crisálidas un espectáculo natural que se combina con el paisaje de la zona.

La explosión de mariposas ocurre en el periodo donde finaliza la primavera y comienza el verano, en el cual, millones de larvas del género Stichophthalma, también llamadas reinas de la jungla, dejan las crisálidas para luego, convertirse en mariposas indicó Yang Zhenwen, director del Museo del Valle de las Mariposas.

¡Cuidado! Explosión de mariposas en un valle de China

"Este año el período de eclosión de las mariposas se ha retrasado entre 15 y 20 días en comparación con años anteriores. Según nuestra observación, este año, la cantidad de mariposas estará al mismo nivel que el pasado, situándose por encima de los 100 millones", agregó Zhenwen.

|Cortesía: CCTV

Más de 300 especies de mariposas

Los científicos han identificado más de 320 especies en esta explosión de mariposas, se han apoyado de los mismos ejemplares que habitan el valle, así como de fotografías, datos que incluyen a las mariposas más raras, primitivas, grandes y pequeñas de China.

Todo el año, el Valle de las Mariposas de Honghe es zona cálida y húmeda, características que lo convierten en un bosque monzónico con plantas de hojas anchas, diversidad de vegetación, lo que lo hace un entorno ecológico idóneo para estos animales.

"Hemos intensificado los esfuerzos para proteger la biodiversidad en la región. Hemos promulgado las Reglas de Protección del Valle de las Mariposas de Ma'andi para aumentar la conciencia pública sobre la protección ecológica, indicó Wu Huahao, alcalde del distrito autónomo de Jinping.

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Leyes que protegen la explosión de mariposas

Este lugar fue inaugurado al público en 2010, en 12 años ha recibido casi 2 millones de visitantes, testigos de la explosión de mariposas; para evitar la devastación o el deterioro, el gobierno local implementó reglas para proteger el valle, además ha invitado a expertos y académicos para que realicen investigaciones científicas.

"Hemos hecho mayores esfuerzos para proteger el entorno de vida y el espacio para las mariposas, a fin de garantizar que las especies de mariposas aquí seguirán aumentando en lugar de disminuir", finalizó Wu Huahao, alcalde de Jinping.