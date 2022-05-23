Arranca “Programa de Aceleración Israel-México” (IMAP)

La Embajada de Israel en México, Tech7 y Startup México, han unido esfuerzos con las corporaciones mexicanas Teva, Rivulis y Grupo Salinas para crear la 1ra. edición del “Programa de Aceleración Israel-México” (IMAP).

Emprendedores mexicanos e israelíes

A lo largo del programa, equipos de emprendedores mexicanos e israelíes trabajarán de la mano para generar soluciones creativas para los desafíos corporativos en México.

Los equipos multinacionales adquirirán nuevas habilidades, serán asesorados por profesionales israelíes experimentados y tendrán acceso al rico ecosistema emprendedor que ofrece Israel. En última instancia, el IMAP tiene como objetivo generar soluciones personalizadas para los desafíos corporativos propuestos y crear oportunidades comerciales en el camino.

El Programa de Aceleración Israel-México consiste en un calendario de actividades de 3 meses que incluye talleres y capacitación, una fase de aceleración virtual y un evento final de lanzamiento.

Se llevó a cabo la apertura del Programa de Aceleración 🇲🇽 - 🇮🇱 (IMAP). La Embajada, @Tech7IL y @startupmexico unieron esfuerzos con las corporaciones mexicanas @TEVAMexico, @rivulismexico y @gruposalinas para crear la 1ra. Edición de este programa.

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Ceremonia simultánea en México e Israel

El programa se inauguró con una ceremonia de apertura, que tuvo lugar simultáneamente en México e Israel. En ésta el Embajador de Israel en México, S.E. El Sr. Zvi Tal, enfatizó que México e Israel vienen desarrollando sus relaciones desde hace 70 años, y tanto el éxito y las futuras ediciones de este programa presagiarán una nueva era en la cooperación entre ambos ecosistemas de innovación.

“Desde mi llegada a México he tenido muchas oportunidades para apreciar el talento de los jóvenes emprendedores e innovadores mexicanos, y estoy convencido del potencial que tienen programas como el que hoy presenciamos para marcar la diferencia”, indicó el Embajador mientras deseaba éxito y buena suerte a los participantes de ambos países.

Asimismo, el Jefe de Misión Adjunto de la Embajada de Israel en México, Sr. Nadav Goren, reafirmó “el compromiso de la Embajada de fortalecer los vínculos entre empresarios y empresas, estimulando una cultura conjunta de innovación y fortaleciendo los lazos bilaterales entre nuestras naciones”.

El CEO de Tech 7, Harel Ram, destacó que la innovación y el emprendimiento es un lenguaje internacional. Tienen el poder de superar las barreras del idioma, así como las diferencias en la cultura empresarial.

“El beneficio de un programa de este tipo es vasto: brindar a los jóvenes innovadores la experiencia única de participar en proyectos bilaterales, ayudar a la industria con una nueva perspectiva sobre los desafíos tecnológicos y promover los negocios internacionales'' , agregó Harel Ram.

Finalmente, el fundador y CEO de Startup México, Marcus Dantus, felicitó a los participantes porque el hecho de ser parte del IMAP los hace a todos notables. Agregó que tienen una oportunidad única de aprender unos de otros y tener un crecimiento personal y profesional.

“Somos un país de jóvenes, talentosos, trabajadores y acogedores con una creatividad asombrosa, y estoy seguro de que se lograrán grandes cosas cuando se combinen con las habilidades y metodologías de innovación competentes de Israel. Tengo la certeza de que proesto es sólo el comienzo de una creciente colaboración entre nuestros países y culturas”, dijo.

México e Israel comparten una visión común respecto al emprendimiento y la innovación. En los últimos años, ambas naciones se han esforzado por iniciar el diálogo y la cooperación en estas áreas, aprendiendo de los ecosistemas empresariales de cada uno, al tiempo que se crean oportunidades económicas para mexicanos e israelíes por igual.

