Biden viajará a Polonia en aniversario de la guerra Rusia-Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viajará a Polonia del 20 al 22 de febrero para conmemorar el primer aniversario de la guerra Rusia-Ucrania, informó el viernes la Casa Blanca.

John Kirby, vocero del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dijo que Biden dejará claro que Estados Unido sprestará asistencia y ayuda adicionales en materia de seguridad.

"El Presidente dejará muy claro que Estados Unidos seguirá apoyando a Ucrania todo el tiempo que sea necesario", dijo Kirby.

NEW: President Biden will travel to Poland at the end of the month, the White House announced on Friday, just about a year after Russia's brutal invasion of Ukraine. https://t.co/TYwHES3hT2 — CBS News (@CBSNews) February 10, 2023

Los ayudantes de Biden llevan semanas planeando cómo conmemorar el aniversario de la invasión, lo que podría incluir un gran discurso.

Los ayudantes esperan hacer hincapié en la resistencia del pueblo ucraniano y en la continua unidad entre los aliados en los inciertos meses venideros.

Biden se reunirá con el presidente polaco Andrzej Duda y con aliados de Europa del Este y hablará sobre Ucrania, según la Casa Blanca.

Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022.

Zelensky ha viajado a pedir más apoyo

En el segundo viaje al exterior del presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, viajó a Reino Unido, Francia y a Bruselas para pedir más apoyo para seguir soportando la guerra con Rusia.

Zelensky se dirigió al parlamento europeo y solicitó más armas, aviones de combate, así como entrenamiento para sus soldados.

Los ataques rusos se recrudecen

En las últimas horas Rusia atacó con misiles instalaciones eléctricas. Al menos 17 misiles alcanzaron la ciudad de Zaporiya en el sur oriente del país, lo que derivó en apagones en todo el territorio ucraniano.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, declaró que 10 misiles rusos habían sido derribados sobre la capital ucraniana después de que las sirenas antiaéreas sonaron en todo el país durante la mañana, las cuales alertaron a los civiles a refugiarse.

People take shelter inside a metro station during massive Russian missile attacks in Kyiv, Ukraine February 10, 2023. REUTERS/Vladyslav Musiienko|STRINGER/REUTERS

En los últimos cuatro meses los ataques rusos se han concentrado en la infraestructura eléctrica y las consecuencias las sufre la población civil que en medio del invierno están sin luz, calefacción y agua.

El presidente ruso Vladimir Putin pronunciará su anual ante el Parlamento, similar al discurso sobre el Estado de la Unión del presidente estadounidense, el 21 de febrero, fecha en la que reconoció la independencia de las regiones separatistas ucranianas de Donetsk y Luhansk, el preludio de la invasión.

