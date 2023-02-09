Zelensky pide armas y aviones de combate a la Unión Europea

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, llegó a Bruselas, Bélgica, donde se reunió con líderes de la Unión Europea y dirigió un mensaje a la Eurocámara, para solicitar el envió de más armas y aviones de combate.

Zelensky dijo a los 27 líderes de la Unión Europea que no podía existir una Europa libre sin una Ucrania libre, por lo que indicó que necesitan más apoyo para continuar con la guerra que Rusia comenzó en febrero del 2022.

Zelensky asistió a la cumbre un día después de reunirse con el primer ministro británico Rishi Sunak en Londres y de cenar con el francés Emmanuel Macron y el alemán Olaf Scholz en París en su segundo viaje conocido fuera de Ucrania desde la invasión.

Además, una vez más, Ucrania presentó su solicitud para unirse a la Unión Europea, y solicitó que las conversaciones formales de membresía comiencen dentro de unos meses.

|Reuters

Los líderes de la Unión Europea recibieron a Zelensky con una ronda de aplausos y una ovación de pie antes de que comenzara a hablar.

Unión Europea acepta continuar apoyando a Ucrania

La Unión Europea debe continuar brindando el máximo apoyo a Ucrania, dijo el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, luego del discurso del mandatario ucraniano.

"Consideramos que las próximas semanas y meses probablemente serán decisivos... No es momento de temblar. Es momento de permanecer racionales y de desplegar el máximo apoyo", dijo Michel durante una conferencia de prensa conjunta con Zelensky y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen.

Respecto a la solicitud de Ucrania para formar parte de la Unión Europea, Michel dijo que podría ocurrir a fin de año.

El grupo también planea un décimo paquete de sanciones contra Rusia, el cual incluirá nuevas prohibiciones de exportación por valor de más de 10 mil millones de euros.

Las nuevas sanciones "matarán aún más a la maquinaria militar de Rusia y sacudirán los cimientos de su economía", agregó Von der Leyen.

