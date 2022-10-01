Ketanji Brown Jackson primera afroamericana en la Suprema Corte de EU

La jueza Ketanji Brown Jackson se convirtió en la primera mujer afroamericana en ocupar un lugar en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en reemplazó del juez Stephen Breyer, quien se jubiló a sus 84 años

Jackson prestó juramento en el Tribunal Supremo, en Washington DC, en una ceremonia que contó con la asistencia del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

La jueza #KetanjiBrownJackson hará su primera aparición en el estrado de la Corte Suprema de EEUU en una breve ceremonia en la sala del tribunal tres días antes del comienzo del nuevo mandato del máximo tribunal. https://t.co/TdNnISp8iD — Voz de América (@VozdeAmerica) September 30, 2022

"Hoy, por primera vez, los estadounidenses verán a una mujer negra en el tribunal más alto de nuestra nación. Este es un día de orgullo para Estados Unidos, para nuestra democracia y, en particular, para las mujeres y las mujeres negras", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. reporteros

Jackson, de 52 años, fue nominada por Joe Biden y formará parte de la minoría progresista en la corte que ahora tiene seis ministros conservadores y 3 liberales.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, deseó a Jackson, de 52 años, una "carrera larga y feliz en nuestra vocación común", la tradicional bienvenida a un nuevo juez.

