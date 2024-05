¡Horror en Gaza! Miles de palestinos viven sin un lugar seguro; huyen ante incursión de Israel en Rafah

Lo que parecía un posible cese al fuego entre las fuerzas israelíes y el grupo Hamás, continúa con operaciones militares que a su paso han dejado muerte de palestinos además de la destrucción de sus hogares. A siete meses del inicio del conflicto, Israel aseguró que tiene el control del cruce de Rafah, la zona que une la Franja de Gaza y Egipto.

También hubo ataques por aire y tierra que han dejado decenas de muertos en menos de 24 horas de iniciada la operación; la cifra total desde el inicio del conflicto se acerca a los 35 mil. Previamente, se había anunciado que Hamás aceptó el acuerdo que propusieron autoridades egipcias y cataríes para el alto al fuego; todo era júbilo entre los miles de desplazados que sobreviven en los campos de refugiados cercanos a la frontera egipcia.

Cuando parecía que la guerra en Gaza podía llegar a su fin, #Israel anunció que tenía el control del cruce de #Rafah, la zona que une la franja con #Egipto.



Esto acabó con la esperanza de un alto al fuego, además de aumentar con las muertes.@christarriet con la información pic.twitter.com/RE21BpYWjg — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 8, 2024

Sin embargo, Israel tenía otro plan en mente:"Anoche ordené, con la aprobación del Gabinete de Guerra, operar en Rafah. En cuestión de horas nuestras fuerzas izaron las banderas israelíes en el cruce de Rafah y arriaron las banderas de Hamas”, señaló el Primer Ministro Benjamin Netanyahu.

Los hospitales en la región trabajan a marchas forzadas con pocos suministros; mientras, civiles buscaban a más heridos entre los escombros.

La comunidad internacional presiona para frenar la incursión israelí en Rafah, Antonio Guterres, Secretario General de la ONU:"Un asalto a gran escala contra Rafah sería una catástrofe humana. Incontables víctimas civiles, innumerables familias obligadas a huir una vez más, sin ningún lugar seguro a donde ir porque no hay ningún lugar seguro en Gaza”.

Ahora son los integrantes de Hamás quienes no aceptarán un cese al fuego si los militares israelíes no se retiran de Gaza:"Si la agresión continúa, no habrá alto el fuego porque los israelíes son los que atacan y disparan. Es normal que la resistencia responda a esta agresión, responda en defensa y responda para derrotar la ocupación”, señala Osama Hadman, líder de Hamás.

Hamás agregó que en caso de llegar a un nuevo acuerdo, entregaría algunos rehenes, aunque Israel sigue negociando continuar su campaña hasta exterminar al grupo terrorista. Mientras tanto, los que siguen pagando el costo de la guerra entre Israel y Hamás en Gaza, son los civiles, principalmente mujeres y niños que han muerto en más de 200 días de conflicto.

Palestinos luchan por su seguridad ante operación israelí en Rafah

A medida que se libraban combates el miércoles en las afueras de Rafah y las fuerzas israelíes se acercaban, los palestinos se pusieron de nuevo en marcha, abandonando barrios y dejándolos como pueblos fantasma en el sur de Gaza.

Israel ha amenazado con un gran asalto a Rafah para derrotar a los miles de combatientes de Hamás que supuestamente se “esconden” allí, pero más de un millón de personas se resguardan en la ciudad, lo que ha provocado las advertencias de Naciones Unidas sobre una catástrofe humanitaria.