Ketanji Brown Jackson, la primera afroamericana en Corte Suprema de EU

El Senado de Estados Unidos (EU) confirmó a Ketanji Brown Jackson como la primera mujer afroamericana en integrar la Corte Suprema, durante una votación histórica para el país norteamericano.

La votación final para confirmar a la juez federal de apelaciones para un puesto vitalicio en el máximo órgano judicial del país, sumó 53 votos a favor, contra 47 en contra.

Judge Ketanji Brown Jackson has been confirmed as the next Supreme Court Justice. pic.twitter.com/A27Onkeljd — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2022

En el conteo destacó que los republicanos Lisa Murkowski, Susan Collins y Mitt Romney se unieron a los demócratas que estaban a favor de Ketanji Brown Jackson.

La nueva magistrada era la candidata del presidente Joe Biden para ocupar el cargo que dejó el renunciante Stephen Breyer, ya que una de sus promesas de campaña fue dotar al poder judicial federal de una mayor variedad de orígenes.

Jackson ocupará el lugar de Breyer en la Corte Suprema de EU, después de que el juez, de 83 años, finalice su mandato a finales de junio, lo que permitirá a la afroamericana egresada de Harvard jurar formalmente su cargo.

El demócrata Raphael Warnock, uno de los tres senadores negros, dijo en el debate previo a la votación que ver a la juez Jackson ascender al Tribunal Supremo refleja la promesa de progreso sobre la que descansa la democracia de EU.

For those who are asking: pic.twitter.com/iMuM8BArF6 — President Biden (@POTUS) April 7, 2022

De las 115 personas que han formado parte de la Corte Suprema desde su fundación en 1789, solo ha tenido dos jueces negros: Clarence Thomas, nombrado en 1991 y aún en activo, y Thurgood Marshall, que se retiró en 1991 y murió en 1993. Además, la actual magistrada Sonia Sotomayor es la única hispana, según Reuters.

La vicepresidenta Kamala Harris, que se convirtió en la primera mujer negra en ocupar el cargo después de que Biden la eligió como compañera de fórmula para las elecciones de 2020, presidió la votación.

¿Quién es Ketanji Brown Jackson?

La jueza Ketanji Brown Jackson pasó su infancia con una familia de profesores en Florida. Su padre se convirtió en abogado en una junta escolar, mientras que su madre ascendió al rango de directora.

Cursó sus estudios universitarios en Harvard, donde se graduó con notas excelentes y posteriormente trabajó como asistente del juez progresista, Stephen Breyer, a quien ahora reemplazará en la Corte Suprema.

Ketanji Brown Jackson también ejerció en bufetes de abogados y en la Comisión de Penas, una agencia independiente que se encarga de armonizar la política penal en EU.

La jueza afroamericana está casada con un cirujano, con quien tiene dos hijas, y es pariente política de Paul Ryan, ex presidente republicano de la Cámara de Representantes, quien alababa su “inteligencia e integridad”.

