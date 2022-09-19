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Presencia de Don Juan Carlos de España en funeral de reina Isabel II causa críticas

La presencia del rey emérito de España, Juan Carlos I en el funeral de estado de la reina Isabel II causó revuelo pero él recibió una invitación personal

La presencia del rey emérito de España, Juan Carlos I en el funeral de estado de la reina Isabel II causó revuelo pero él recibió una invitación personal
Spain’s former King Juan Carlos and Spain’s former Queen Sofia arrive to take their seats inside Westminster Abbey in London on September 19, 2022, for the State Funeral Service for Britain’s Queen Elizabeth II. - Leaders from around the world will attend the state funeral of Queen Elizabeth II. The country’s longest-serving monarch, who died aged 96 after 70 years on the throne, will be honoured with a state funeral on Monday morning at Westminster Abbey. MARCO BERTORELLO/Pool via REUTERS|POOL/via REUTERS

Escrito por: Amada Castañón

La presencia del rey emérito de España, Juan Carlos I en el funeral de estado de la reina Isabel II causó revuelo, por los escándalos en los que está envuelo el exrey quien vive exiliado en Abu Dhabi. Sin embargo Don Juan Carlos, recibió una invitación personal para asistir al funeral ya que era primo de la reina Isabel II.

Ambos eran descendientes de la reina Victoria, son tataranietos de la moncarca británica. Además el príncipe Felipe de Edimburgo, padre del rey Carlos III de Inglaterra era tío segundo de la reina Sofía. El rey Jorge I de Grecia era abuelo del príncipe Felipe y bisabuelo de la reina emérita.

La relación entre la reina Isabel II y el Don Juan Carlos era muy cercana, tanto que cuando el exrey español visitaba Londres, era común que se hospedara en el palacio real.

El rey emérito acudió al funeral en compañía de su esposa la reina Sofía, esta es la primera vez que aparecen juntos los cuatro reyes desde 2020 cuando Don Juan Carlos dejó españa para vivir en Abu Dhabi en el exilio.

La delegación oficial de España, en el funeral de la reina Isabel II, estaba desde luego encabezada por el rey Felipe y la reina Letizia.

La Casa Real española dijo que no ha tenido nada que ver en la organización del evento y el protocolo que corrió totalmente a cargo de las autoridades británicas.