Rey Carlos reaparece tras publicación de memorias de Harry

El rey Carlos realizó su primer compromiso público desde la publicación de las memorias del príncipe Harry, Spare,traducido como "en la sombra". El rey Carlos visitó el cobertizo comunitario de Aboyne y Mid Deeside en Aberdeenshire para reunirse con grupos locales de apoyo para personas con dificultades. El Rey, disfrutaba de un breve descanso en su casa escocesa de Birkhall en la finca Balmoral.

Las actividades del Rey Carlos, fueron discretas sin gran presencia de periodistas a pesar de que se esperan sus reacciones y cometarios acerca de la autobiografía de su hijo el Príncipe Harry que se publicó a principios de esta semana, luego de días de filtraciones y titulares en todo el mundo.

Hasta el momento el Palacio de Buckingham se ha negado a comentar sobre el contenido del libro o cualquier cosa mencionada por Harry en una serie de entrevistas con medios de alto perfil.

En su visita a Aberdeenshire, el Rey dijo que estaba "muy impresionado" con una placa hecha para conmemorar la ocasión. Vestido con una falda escocesa de caza Stewart, develó la placa hecha por Tony Atherton, miembro de Men's Shed, entre una ronda de aplausos. También tomó té con miembros de Men's Shed y observó habilidades artesanales, incluido el tallado en madera y piedra en acción. El cobertizo para hombres de Aboyne abrió el año pasado con el objetivo de reducir el aislamiento social rural.

Britain’s King Charles III visits Aboyne and Mid Deeside Community Shed to meet with local hardship support groups and tour the new facilities, in Aboyne, Aberdeenshire, Britain, January 12, 2023. Andrew Milligan/Pool via REUTERS|POOL/REUTERS

El libro "Spare" ya es de los más vendidos en todos el mundo

En su libro, Harry divulga que había rogado a su padre que no se casara con Camilla Parker, quien se convirtió en la segunda esposa de Carlos y ahora en reina consorte. En las memorias, Harry hace muchas revelaciones, como que su hermano mayor y heredero al trono, Guillermo, le había golpeado durante una acalorada discusión.

Tambien los duques de Gales, aparecieron publicamente este jueves sin dar declaración alguna tras visitar el hospital británico y saludar al personal.

William and Kate make first appearance since Harry memoir published https://t.co/f16Z19yzze — BBC News (UK) (@BBCNews) January 12, 2023

En la promoción del libro, Harry concedió decenas de entrevistas en las que habló de algunos miembros de la realeza, incluidos Camilla, Guillermo y también de sus asesores,quienes habrían filtrado historias perjudiciales a periódicos sensacionalistas sobre él o su esposa estadounidense Meghan Markle para protegerse o mejorar su reputación.

En su evento de hoy el rey Carlos charló con el público, pero no hizo ningún comentario cuando llegó en su visita al Aboyne Community Shed en un pueblo de Escocia.

