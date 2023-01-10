Príncipe Harry: Las revelaciones más impactantes de su libro “En la Sombra”

El inicio del reinado de Carlos III vivirá un nuevo capítulo convulso debido a uno de sus hijos, el príncipe Harry, quien este martes 10 de enero estrenará un libro que promete revolucionar el Reino Unido y gran parte del mundo con toda clase de revelaciones, tanto privadas como estrechamente ligadas con la familia real; por lo que a continuación te damos un adelanto de lo que vendrá plasmado en el libro "En la Sombra".

Como si se tratara de una campaña publicitaria, el príncipe Harry emitió dos entrevistas, la primera a la cadena estadounidense CBS, y la segunda a la británica ITV, donde el protagonista del libro reveló los primeros detalles que tendrá su publicación y que van desde el duro luto por su madre, la princesa Diana II, y el miedo por que la historia se repita con su esposa Meghan Markle; hasta peculiaridades como el proceso de circuncisión y algunos detalles de su primer encuentro sexual.

¿Cuándo sale el libro del príncipe Harry "En la Sombra"?

El estreno de su libro "En la Sombra" será a partir de este martes 10 de enero en el Reino Unido y gran parte del mundo, pues estará traducido en 16 idiomas distintos y se espera una distribución masiva sobre los secretos de la familia real y su relación con ella.

Príncipe Harry: Las revelaciones más impactantes en su libro “En la Sombra” empezarán a circular este martes 10 de enero|TOBY MELVILLE/REUTERS

Entre los principales detalles que relucieron a través de distintas filtraciones de España, resalta una de las revelaciones más intensas sobre su paso con el servicio militar británico, pues aseveró haber asesinado a 25 talibanes cuando estuvo en Afganistán, lugar donde sirvió entre 2007-2008 y 2012-2013.

"Quería volver al Reino Unido con todos mis miembros, pero más que eso quería volver a casa con la conciencia intacta", señaló Harry en su libro de acuerdo con la filtración difundida por The Telegraph, pues se propuso desde el primer momento nunca dudar de si había algún civil de por medio y que solo atacó al enemigo.

¿Cómo se llama el libro del príncipe Harry?

El libro es difundido en el Reino Unido bajo el nombre original "Spare", que en su traducción literal significa "libre"; sin embargo, en español el nombrre del libro del príncipe Harry será "En la Sombra" y empezará a circular a partir de la segunda semana del 2023.

Otra de las revelaciones de presentes en el texto es sobre su "primera vez", la cual habría sido días después de cumplir los 17 años y con una señora mayor, de quien no reveló el nombre, pero sí mencionó que fue detrás de bar frecuentado, por lo que catalogó ese capítulo de su vida como un momento "humillante".

Una pequeña librería en España se adelantó en la venta del libro “En la Sombra” y fue difundido hasta el Reino Unido|JUAN MEDINA/REUTERS

Además, en el libro también revela que tanto él como su hermano William siguieron con la tradición de la familia real de efectuar la circuncisión en el pene cuando eran niños, una costumbre que su madre, la princesa Diana, intentó erradicar en su momento, pero que al parecer no pudo concretar.

Sobre "Lady Di", Harry también expresó el difícil momento en el que su padre Carlos III entró a su habitación para comunicarle que su madre había muerto debido a las heridas en un accidente de tránsito, bajo el contexto de una fuerte persecución por parte de los medios de comunicación.

Ante este suceso, el príncipe de Sussex afirmó que tenía miedo de que eso le ocurriera a la familia que está conformado con su esposa Meghan, uno de los motivos por los que huyó de su país de origen rumbo a Estados Unidos.

Entre otra de las revelaciones, la vida desenfrenada durante su juventud lo llevó a probar cocaína, también a los 17 años, une época en la que según afirma en el libro "estaba dispuesto a probar cualquier cosa que alerara el orden preestablecido", por lo que cierra un gran vistazo a lo que se podrá leer al interio de "En la Sombra", un libro que promete sacudir a la Corona Británica con más polémicas.

