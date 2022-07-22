Rusia permitirá exportaciones de cereales desde puertos ucranianos

En el día 149 de la invasión de Rusia a Ucrania se ve una luz. Rusia y Ucrania aceptaron el plan de la ONU, que allana el camino para que cereales y los fertilizantes de Ucrania y Rusia lleguen a los mercados mundiales, ayudará a estabilizar la espiral de precios de los alimentos en todo el mundo y a evitar la hambruna, que afecta a millones de personas.

Ucrania y Rusia han firmado un acuerdo, bajo los auspicios de la ONU, para permitir la exportación de más de 20 millones de toneladas de grano ucraniano bloqueado hasta ahora en los puertos del Mar Negro, con el objetivo de aliviar la creciente crisis alimentaria mundial.

d

EN VIVO. Firma del acuerdo entre #Ucrania y #Rusia, auspiciado por la ONU, para sacar grano de los puertos del Mar Negro.

Asiste el Secretario General @antonioguterres https://t.co/qv8Oy24OGC — Noticias ONU (@NoticiasONU) July 22, 2022

Un faro de alivio para el mundo

El Secretario General de las Naciones Unidas, que viajó a Estambul para la firma, dijo que el pacto es un “un faro de alivio, en un mundo que lo necesita más que nunca”.

“La cuestión no ha sido lo que es bueno para un lado o para el otro. La atención se ha centrado en lo que es más importante para la gente de nuestro mundo. Y que no quepa duda: este es un acuerdo para el mundo”, sostuvo António Guterres.

La iniciativa abre la vía para exportaciones de alimentos desde tres puertos ucranianos clave del Mar Negro: Odessa, Chernomorsk y Yuzhny. Se espera exportar unos cinco millones de toneladas métricas al mes y que esto contribuya a reducir los elevados precios en los mercados internacionales.

También se ha llegado a un acuerdo para facilitar el acceso sin trabas a los mercados mundiales de alimentos y fertilizantes procedentes de la Federación Rusa.

