La Vaquerita Jesse, de Toy Story, vuelve de la mano de Irán Castillo

Irán Castillo regresó al mundo de Toy Story 5 para prestarle voz al personaje de la Vaquerita Jesse, como lo ha hecho desde la segunda entrega del filme.

En entrevista, la actriz, quien tiene dos hijos, reveló que se sintió muy identificada con la trama de la cinta, ya que pone sobre la mesa el uso desmedido de las tablets y la tecnología por encima de los juguetes, pues los niños de hoy ya no quieren jugar como lo hacíamos hace años.

“El chiquito tiene 4 años y a él le restringimos mucho las cosas, ¿no? Y si quiere ver pantallas, pelis y todo está perfecto, pero un ratito. O sea, ya cuando decimos, “Oye, ya lleva mucho como que viendo.” Oye, ya, mi amor, ¿no? Ya tienes mucho ya. Vamos a hacer otra cosa, vamos a jugar. Yo creo que ahí está el equilibrio. Y con la más grande, la verdad es que sí ha sido complicado. Porque todos sus compañeritos, o sea, tiene que ser una cosa como creo de todos, que gracias que gracias a Dios ahorita ya llegó un comunicado de la escuela de mi hija que ya los celulares en la escuela ya no, que van a tener que llegar y ponerlos en una bolsita para el nuevo ciclo escolar y ya no lo pueden agarrar, cosa que me pareció maravilloso”, contó la actriz.