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Belinda cuenta cómo dio voz a “Lilypad”, el nuevo personaje de Toy Story 5

La cantante y actriz Belinda cuenta cómo fue darle vida a “Lilypad” en Toy Story 5 y cómo su experiencia de pequeña le ha ayudado para interpretar diversos papeles.

Por: Linet Puente Castro

Belinda, después de filmar Carlotta en España y estar en la inauguración de la Copa Mundial FIFA 2026TM, ahora dará vida a “Lilypad”, el nuevo personaje en Toy Story 5, cuenta cómo es que hacía amistades de pequeña.

En esta etapa dará voz a una villana, quien buscará desbancar a los juguetes, en entrevista, la cantante y actriz reconoce que en su infancia, por dedicarse al medio artístico, no pudo entablar amistades con otras niñas, pero sí creó un vínculo con su mascota Popper.

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