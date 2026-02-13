Si encontraras a la persona ideal, ¿qué necesitas para alcanzar tus objetivos como pareja?

En México, miles de jóvenes están retrasando el matrimonio y tener hijos, pero ¿es una decisión personal o una consecuencia de la economía y la incertidumbre?

Jasmin, 23 años: “Para formar una familia primero tendríamos que conocernos bien y tener un buen trabajo” Lu, 32 años: “Encontrar un lugar con renta barata y que acepten mascotas” Héctor, 24 años: “Dejar atrás mis inseguridades” Alejandra, 28 años: “Creo que cuando las personas quieren estar juntas, lo están, sin importar la economía o incluso las decisiones del gobierno” Milagros, 40 años: “Tener estabilidad económica y desenvolverme más en México” Alvin, 21 años: “Sería cruel traer al mundo a una persona que va a vivir limitada y la seguridad también afecta, porque hasta podría quedarse sin papá o mamá” Pablo, 36 años: “La economía es un factor importante y el aspecto mental también. No es el mejor momento para mí hasta que realice mis proyectos personales”

En México, cada vez más personas jóvenes están solteras y posponen proyectos como casarse o formar una familia por razones que van más allá del amor. Según datos del INEGI, la proporción de personas casadas mayores de 15 años pasó del 47.6 % en 2005 a 36.3 % en 2025; mientras que los solteros aumentaron del 31.9% al 33.2%

La economía y el empleo juegan un papel importante: el 43.2% de las personas que trabajan tienen un nivel de ingresos de hasta un salario mínimo, lo que puede influir en decisiones sobre relaciones amorosas y proyectos de vida. Además, muchos jóvenes en México enfrentan altos niveles de informalidad y precariedad laboral, lo que afecta su capacidad para planear el futuro.

Factores como la estabilidad económica y emocional, expectativas de futuro así como percepción de seguridad, influyen en las decisiones de los jóvenes cuando piensan en compromiso, familia o hijos.

¿Qué crees que pesa más en estas decisiones hoy?