¡Homenaje a "El Divo de Juárez"! Así celebran el cumpleaños 76 de Juan Gabriel este 7 de enero

Ciudad Juárez celebra el 76 aniversario del nacimiento de Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel.

Este 7 de enero, Ciudad Juárez recuerda con orgullo el 76 aniversario del natalicio de Alberto Aguilera Valadez, el inolvidable Juan Gabriel . A pesar de su ausencia física, el “Divo de Juárez” sigue siendo el máximo referente cultural de esta frontera, y hoy la ciudad se une para celebrar su vida, su música y el vínculo inquebrantable que siempre mantuvo con su gente.

Desde las primeras horas del día, el ambiente festivo ha contagiado a los juarenses, quienes mantienen vivo el legado de uno de los artistas más grandes que ha dado México al mundo.

Mañanitas a Alberto Aguilera, Juan Gabriel

El evento estelar de este aniversario lleva por nombre “Las Mañanitas a nuestro querido Alberto”. La cita es en los jardines del Museo Juan Gabriel , ubicado en la emblemática avenida 16 de Septiembre.

Se espera que el mariachi entone los temas más icónicos del cantautor en el mismo lugar que fuera su hogar por muchos años, creando una atmósfera de nostalgia y celebración única.

Es un tributo íntimo donde la música será la protagonista para recordar al hombre que le cantó al amor, a la soledad y, sobre todo, a su querida frontera.

Recomendaciones para los asistentes a las mañanitas de Juan Gabriel

Si planeas acudir al museo, es vital que llegues temprano. Las autoridades han establecido un cupo máximo de 100 personas para el área de los jardines, esto con el fin de preservar el inmueble y garantizar el orden.



Apertura de puertas: 6:30 PM (Hora local).

6:30 PM (Hora local). Inicio del evento: 7:00 PM (Hora local).

7:00 PM (Hora local). Ubicación: Avenida 16 de Septiembre, Ciudad Juárez.

Debido al acceso restringido, se recomienda a los seguidores tomar previsiones, ya que se espera una alta afluencia de personas en las inmediaciones del museo.

FIA con los detalles del cumpleaños 76 de Juan Gabriel

Para quienes se encuentran fuera de la ciudad o no logren ingresar al evento, podrán seguir todos los detalles en vivo. Fuerza Informativa Azteca estará presente desde el corazón del homenaje.

A partir de las 8:00 PM (Tiempo de la CDMX), el reportero Reynaldo Lara llevará la cobertura de todo lo acontecido durante la gran celebración a “El Divo de Juárez”. Será el momento perfecto para que, desde cualquier rincón del país, los fans se unan al canto de las mañanitas para el ídolo.

El Divo de Juárez: Un legado que no conoce el olvido

Con estas actividades, la comunidad de Juárez reafirma el amor eterno por su hijo ilustre. Juan Gabriel no solo dejó canciones, dejó una identidad que une a generaciones. Este 7 de enero, la voz de Alberto Aguilera vuelve a resonar en su casa, demostrando que en el corazón de su público, él nunca se ha ido.