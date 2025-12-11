¿La ‘1234’ es la más popular? Estas fueron las contraseñas más utilizadas del 2025

Las contraseñas se han convertido en el primer filtro de seguridad para mantener a salvo nuestros datos personales e información financiera, pero ¿cuáles fueron las claves más usadas a lo largo del 2025?

Es importante aclarar que la creación de una contraseña segura garantiza la tranquilidad de los usuarios al momento de navegar o utilizar redes sociales.

Lista de las 10 contraseñas más usadas del 2025

¿Tienes alguna de estas? Expertos en ciberseguridad compartieron la lista de las 10 contraseñas más utilizadas a lo largo del 2025; estas fueron las más populares del año usadas por la Generación Z, Milenials, Gneración X y Baby Boomer.

GENERACIÓN Z:



12345

123456

12345678

123456789

password

1234567890

skibidi

1234567

pakistan123

assword

Para los Milenias, las contraseñas más usadas fueron: 123456, 1234qwer, 123456789, 1234567890, password, 1234567, Contraseña, mustufaj.

Mientras que para la Generación X fueron: 123456, 123456789, 12345, veronica, lorena, 12345678, 1234567, valentina, teckiss, follar. Para Baby Boomers: 123456, 123456789, 12345, maria, Contraseña, susana, silvia, graciela, monica, claudia.

Recuerda que el uso de contraseñas débiles vulneran la seguridad de los usuarios, por ello, es importante mejorar nuestras clanes, así como el proteger nuestros accesos.

Contraseña"12345" fue la más usada en 2025|NORDPASS

¿Cómo crear una contraseña segura?

El Instituto Nacional de Ciberseguridad compartió las principales características para crear una contraseña segura y proteger tus datos personales y bancarios.



Elige una contraseña larga; mínimo 12 caracteres

Combina letras mayúsculas y minúsculas

Agrega números y caracteres especiales como "@, #, $, _, *"

Crea contraseñas diferentes para cada cuenta de banco y redes sociales

y redes sociales Cambia de contraseña periódicamente; al menos cada 6 meses

Utiliza un gestor de contraseña, por lo general, los celulares incorporan un sistema encargado de recordar las claves.

¿Por qué es importante crear contraseñas seguras?

Los expertos recomiendan crear una contraseña segura es para proteger nuestros datos personales, pues en nuestros celulares o redes sociales, se cuenta con una gran cantidad de información, como fotografías, videos y claves bancarias, que podrían ponernos en riesgo si alguien las utiliza de forma indebida.

Por otro lado, tener una contraseña segura, permitirá controlar el acceso a tu información en línea, como correos electrónicos o documentos importantes, ya sea personales o de trabajo.