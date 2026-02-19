¿Adiós a ChatGPT? El ambicioso plan de ‘Latam GPT’ para dominar la Inteligencia Artificial en español

¿Es el inicio de una nueva era de Inteligencia Artificial en español? América Latina dio un paso decisivo con el anuncio de Latam GPT, un ambicioso modelo de lenguaje que busca competir con herramientas globales como ChatGPT, pero con un enfoque regional, cultural, además de lingüístico propio.

El proyecto, presentado oficialmente en 2024, tiene como objetivo desarrollar una IA entrenada con datos latinoamericanos, capaz de comprender mejor modismos, contextos sociales, históricos, además de políticos de la región, algo que los grandes modelos anglosajones aún no dominan por completo.

¿Qué es Latam GPT y por qué es tan relevante?

Latam GPT es un modelo de lenguaje de gran escala (LLM) impulsado por una alianza de universidades, centros de investigación y gobiernos de la región. La iniciativa es coordinada desde Chile, con el respaldo del Ministerio de Ciencia de Chile y el Centro Nacional de Inteligencia Artificial.

A diferencia de otros sistemas, este modelo será abierto, transparente y entrenado con datos públicos, lo que permitirá su uso en educación, ciencia, periodismo, políticas públicas y desarrollo tecnológico sin depender totalmente de empresas extranjeras.

¿Puede Latam GPT reemplazar a ChatGPT?

Expertos en tecnología coinciden en que Latam GPT no busca eliminar a ChatGPT, sino complementarlo, además de competir en nichos específicos, ya que su fortaleza estará en el español latino, el portugués brasileño y en la representación fiel de la diversidad cultural de la región.

Mientras ChatGPT domina el mercado global con una enorme capacidad computacional, Latam GPT apunta a soberanía tecnológica, reducción de sesgos y control regional sobre los datos, un tema cada vez más sensible en el debate sobre Inteligencia Artificial.

¿Qué impacto tendrá en educación, ciencia y medios?

El potencial de Latam GPT es enorme, ya que podría utilizarse para mejorar la educación pública, automatizar trámites gubernamentales, apoyar la investigación científica y fortalecer el periodismo en español, mediante herramientas adaptadas al contexto local y evitando errores culturales que resultan frecuentes en modelos globales.

Además, al tratarse de un proyecto colaborativo, esto permitirá que desarrolladores latinoamericanos puedan crear aplicaciones propias, impulsando el ecosistema tecnológico de la región. La pregunta ya no es si América Latina puede crear su propia Inteligencia Artificial, sino qué hará con ella; ¿crees que una IA con identidad latinoamericana puede competir de tú a tú con los gigantes tecnológicos globales?