Circulación ciclónica y humedad disparan alertas por lluvias; conoce las alcaldías afectadas

¡Saca el paraguas y las botas! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó las alertas amarilla y naranja en diversas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), debido al pronóstico de lluvias fuertes, actividad eléctrica y posibles rachas de viento.

Las condiciones serán ocasionadas por la interacción de circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad de ambos litorales.

Alerta Amarilla: lista de alcaldías afectadas hoy 30 de junio

La alerta Amarilla se activó por el prónostico de lluvias fuertes, encharcamientos y rachas de vientos. Estas son las alcaldías afectadas.



Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Tlalpan

Venustiano Carranza

TE PUEDE INTERESAR: México vs Ecuador: El estricto protocolo de suspensión por tormenta eléctrica y lluvias en el Estadio Ciudad de México

Alcaldías afectadas por alerta Naranaja

Mientras que la alerta Naranja se emitió ante el prónostico de lluvias intensas, que podrían generar inundaciones y afectaciones por la caída de ramas, árboles o estructuras.



Azcapotzalco

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Milpa Alta

Venustiano Carranza

Granizada en la GAM

La intensa lluvia acompañada de granizo registrada la tarde de este martes provocó el colapso del techo del PIRALES Tlaxpeco, ubicado en Cuautepec, alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente no dejó personas lesionadas, aunque las autoridades ya atienen la situación.

#Reportando ⛈️ | Fuertes granizadas e inundaciones en la CDMX. 🔴



🧊⚠️ Panorama completamente blanco debido a una fuerte granizada en la zona de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Esta misma situación con caída y acumulación de granizo se reporta en sectores de… pic.twitter.com/c2udkYRStA — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 30, 2026

¿Qué hacer cuándo hay una tormenta eléctrica?

Las tormentas eléctricas son fenómenos meteorológicos caracterizados por la presencia de rayos y truenos, que pueden estar acompñados de lluvias intensas, chubascos, fuertes vientes y truenos, representando un riesgo para la población.

¿Qué hacer en caso de #tormentas eléctricas?

⚡️Refúgiate en interiores, cierra puertas y ventanas

⚡️Evita asomarte a balcones o subir a la azotea

⚡️Desconecta aparatos eléctricos para evitar daños por picos de voltaje

⚡️Permanece alejado de tuberías eléctricas y de gas

⚡️En caso… pic.twitter.com/TyFfWkIgSN — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 1, 2026

Ante estos eventos, las autoridades recomiendan resguardarse en el interior de un inmueble, cerrar puertas y ventanas, evitar permanecer en balcones o azoteas, desconectar aparatos eléctricos para prevenir daños por variaciones de voltaje y mantenerse alejado de tuberías eléctricas y de gas. En caso de una emergencia, se debe llamar de inmediato al 911.

Con el pronóstico de lluvias y actividad eléctrica en varias regiones del país, las autoridades reiteran el llamado a no bajar la guardia y atender las indicaciones de Protección Civil para evitar incidentes.