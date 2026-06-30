México vs Ecuador: El estricto protocolo a seguir si empeoran las lluvias en el Estadio Ciudad de México

A pocos minutos de que México se enfrente vs Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, las fuertes lluvias sobre el Estadio Ciudad de México han generado alerta este martes 30 de junio.

Esto luego de que durante la fase de grupos, el partido de Francia tuviera que detenerse durante dos horas debido a una tormenta eléctrica en Estados Unidos, pero ¿el duelo entre México y Ecuador también podría retrasarse o cancelarse?

Tormenta eléctrica en Tlalpan: ¿Hay alerta en el Estadio Ciudad de México?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta por la presencia de actividad eléctrica en varias alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), entre ellas Tlalpan, además de pronosticar fuertes lluvias en un radio de ocho kilómetros alrededor del Estadio Ciudad de México durante la próxima hora.

Ante este panorama, la preocupación entre los aficionados ha ido en aumento y muchos se preguntan cuál es el protocolo que se aplica cuando se registran rayos durante un partido como el México vs. Ecuador.