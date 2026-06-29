Lluvias colapsan zonas de Tlalnepantla y Naucalpan; decenas de familias enfrentan inundaciones y pérdidas

Las intensas lluvias registradas durante la tarde de este domingo provocaron severas afectaciones en distintos puntos del Valle de México, especialmente en los municipios de Tlalnepantla y Naucalpan, donde cientos de personas tuvieron que enfrentar inundaciones, daños en sus viviendas y vehículos atrapados bajo el agua.

En Tlalnepantla, la situación fue especialmente complicada en la unidad habitacional Paseos de Ferrocarril, ubicada en la zona de Los Reyes Ixtacala, donde la combinación de las precipitaciones y una falla en el funcionamiento del cárcamo INDECO provocó que el agua, mezclada con aguas negras, invadiera calles, estacionamientos y casas en cuestión de minutos.

Falla en un cárcamo agravó la emergencia en Tlalnepantla

De acuerdo con autoridades municipales, la lluvia incrementó el caudal del Río de los Remedios, lo que afectó la operación del cárcamo encargado de desalojar el agua en esta zona. A ello se sumó una falla eléctrica en el sistema, situación que impidió su funcionamiento normal durante la emergencia.

Para atender la contingencia fueron desplegados más de 190 elementos de Protección Civil, Bomberos, policías municipales y estatales, además de personal de la Guardia Nacional y trabajadores de distintas dependencias, quienes apoyaron en las labores de desalojo del agua y atención a los habitantes afectados.

¡Caos total en el #Edomex!



Las intensas #lluvias inundaron por completo avenidas principales como la Vía López Portillo, Av. Central y la México-Pachuca.



Autos atrapados en el agua y tráfico detenido en #Ecatepec, Tultitlán y #Coacalco.



Vía @danielderosastv pic.twitter.com/jNsMMKsDRy — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 29, 2026

Las mayores afectaciones se concentraron en los estacionamientos de la unidad Paseos de Ferrocarril, una zona construida a desnivel donde el agua terminó acumulándose como si se tratara de una cuenca natural. Autoridades estimaron daños en más de 200 vehículos y decenas de viviendas, principalmente aquellas ubicadas en planta baja.

Otras calles con importantes anegaciones fueron Convento de Actopan y Convento de Tepotzotlán, donde alrededor de medio centenar de casas también resultaron afectadas.

Naucalpan también registró inundaciones por la tormenta de hoy

Las lluvias también generaron complicaciones en diversos puntos de Naucalpan, donde vialidades y colonias reportaron encharcamientos e inundaciones que complicaron la circulación y movilizaron a los cuerpos de emergencia.

En varias zonas, automovilistas quedaron varados mientras brigadas de Protección Civil y servicios municipales realizaron trabajos para liberar el paso y retirar el agua acumulada. Las precipitaciones también ocasionaron afectaciones en algunas viviendas, aunque durante las primeras horas las autoridades continuaban con la evaluación de los daños.

Lluvias provocan caos vial en municipios del Valle de México

Las fuertes precipitaciones registradas durante las últimas horas también ocasionaron severos encharcamientos en distintas vialidades del Valle de México, afectando principalmente a municipios como Ecatepec, Tlalnepantla, Coacalco y Tultitlán.

Entre las vías con mayores complicaciones se encuentran la Avenida Central, la Vía José López Portillo y la carretera México-Pachuca, donde la circulación se volvió lenta debido a que los automovilistas redujeron la velocidad para atravesar las zonas inundadas.

Incluso, algunos vehículos quedaron varados por el nivel del agua, mientras continúan las lluvias y las autoridades exhortan a la población a conducir con extrema precaución y evitar transitar por puntos con acumulaciones importantes de agua.