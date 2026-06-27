Rescatan a hombre tras caer al Río de los Remedios en Tlalnepantla

Durante las primeras horas de este día, un hombre fue rescatado tras caer accidentalmente al cauce del Río de los Remedios, ubicado a un costado de la autopista Ecatepec-Naucalpan, en la colonia San Juan Ixhuatepec, dentro del municipio de Tlalnepantla.

Maniobras de rescate en la zona del Río de los Remedios

El sujeto, quien se desempeña como vendedor de dulces, sufrió una caída imprevista que lo llevó hasta el fondo de la zona, la cual presenta una profundidad superior a los 15 metros.

Tras recibir el reporte sobre el incidente, elementos del cuerpo de Bomberos y personal especializado de la base Fénix se trasladaron al sitio para iniciar las maniobras de extracción.

Debido a las condiciones del terreno y la altura desde la que cayó la víctima, los rescatistas implementaron un protocolo de rescate vertical, utilizando cuerdas, arneses y una camilla especializada para elevar al hombre desde el lecho del río hasta la superficie de forma segura.

Estado de salud y traslado médico de la víctima

Una vez que el vendedor fue puesto a salvo, paramédicos que arribaron al lugar procedieron a realizar una valoración física inicial para determinar la gravedad de sus lesiones.

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Tras estabilizarlo, el hombre fue ingresado a una ambulancia para ser trasladado de emergencia a un hospital cercano, donde actualmente recibe atención médica especializada para tratar los daños derivados de la caída. Las autoridades no han proporcionado mayores detalles sobre el estado de salud del afectado, quien continúa bajo observación hospitalaria tras este percance ocurrido en los límites de Tlalnepantla y Ecatepec.

