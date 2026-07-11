Calles en CDMX cerradas por marchas y bloqueos EN VIVO; estas son las alternativas viales hoy 11 de julio

Hoy sábado 11 de julio se contemplan al menos 15 movilizaciones a partir de las 09:00 horas en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicados en avenida Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. Una hora después, a las 10:00, se realizará otra en el Parque del Mestizaje, sobre Prolongación Misterios sin número, colonia Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero.

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A las 11:00 horas están programadas actividades en la Casa Comunitaria San Pedro Cuajimalpa, localizada en el cruce de avenida Juárez y avenida Veracruz, colonia San Pedro, alcaldía Cuajimalpa, así como en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas "Samir Flores Soberanes", ubicada en avenida México Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.

Al mediodía, a las 12:00 horas, se prevén concentraciones tanto en el Tianguis Cultural El Chopo, situado en Juan Aldama y Sol, colonia Buenavista, como en Plaza Tlaxcoaque, en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, ambas en la alcaldía Cuauhtémoc. Más tarde, a las 14:00 horas, habrá una reunión en el Museo Casa de León Trotsky, localizado en avenida Río Churubusco No. 410, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán.

A las 15:30 horas se tiene prevista otra concentración en el Parque América, ubicado en avenida Horacio y Alejandro Dumas, colonia Polanco III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Además, durante el transcurso del día se desarrollarán actividades en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ubicado en avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

