Calles en CDMX cerradas por marchas y bloqueos EN VIVO; estas son las alternativas viales hoy 11 de julio
Este sábado 11 de julio, la CDMX reportará diversas marchas, manifestaciones, concentraciones y eventos que afectarán la movilidad; aquí el EN VIVO.
Este sábado 11 de julio, la Ciudad de México (CDMX) tendrá diversas marchas, manifestaciones, concentraciones y eventos que podrían afectar la movilidad en distintos puntos claves de la capital. Por ello, si planeas salir, te conviene revisar con anticipación las vialidades con posibles cierres y las alternativas de tránsito que tenemos para ti en Azteca Noticias, ya que las movilizaciones pueden generar retrasos tanto para automovilistas como para usuarios del transporte público durante el transcurso del día.
Calles en CDMX cerradas por marchas y bloqueos EN VIVO; estas son las alternativas viales hoy 11 de julio
Llegan manifestantes a avenida del Conscripto y Anillo Periférico
El Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, mejor conocido como Ovial en X, reportó la presencia de manifestantes en avenida del Conscripto y Anillo Periférico, que al momento se encuentran sin afectar la vialidad.
#PrecauciónVial | Presencia de manifestantes en Av. del Conscripto y Anillo Periférico, al momento sin afectar vialidad. pic.twitter.com/GZJyshteOT— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 11, 2026
Calles cerradas para hoy sábado 11 de julio
Hoy sábado 11 de julio se contemplan al menos 15 movilizaciones a partir de las 09:00 horas en los Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ubicados en avenida Reforma No. 50, colonia Lomas de San Lorenzo, alcaldía Iztapalapa. Una hora después, a las 10:00, se realizará otra en el Parque del Mestizaje, sobre Prolongación Misterios sin número, colonia Santa Isabel Tola, alcaldía Gustavo A. Madero.
#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este sábado 11 de julio, en la #CiudadDeMéxico.— SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 11, 2026
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A las 11:00 horas están programadas actividades en la Casa Comunitaria San Pedro Cuajimalpa, localizada en el cruce de avenida Juárez y avenida Veracruz, colonia San Pedro, alcaldía Cuajimalpa, así como en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas "Samir Flores Soberanes", ubicada en avenida México Coyoacán No. 343, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez.
Al mediodía, a las 12:00 horas, se prevén concentraciones tanto en el Tianguis Cultural El Chopo, situado en Juan Aldama y Sol, colonia Buenavista, como en Plaza Tlaxcoaque, en Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, colonia Centro, ambas en la alcaldía Cuauhtémoc. Más tarde, a las 14:00 horas, habrá una reunión en el Museo Casa de León Trotsky, localizado en avenida Río Churubusco No. 410, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán.
A las 15:30 horas se tiene prevista otra concentración en el Parque América, ubicado en avenida Horacio y Alejandro Dumas, colonia Polanco III Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.
Además, durante el transcurso del día se desarrollarán actividades en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, ubicado en avenida México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.
Carros con terminación de placa par y matrículas sin número no podrán circular en CDMX
Este sábado, el programa del Hoy No Circula en el Valle de México aplica a carros con terminación de placa par y matrículas sin número, holograma 2 y foráneos, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Este sábado, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placa par y matrículas sin número, holograma 2 y foráneos. #CiudadSegura pic.twitter.com/Xg33ox0sE4— SSC CDMX (@SSC_CDMX) July 11, 2026