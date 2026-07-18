Marx Arriaga: De los libros de texto a la hipoteca de su casa

El ex titular de la Dirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga, habría puesto en venta una propiedad en Ciudad Juárez, Chihuahua, al señalar que enfrenta dificultades para cubrir los intereses de un crédito bancario.⁣

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Arriaga es uno de los pesonajes más polémicos de la 4T y fue criticado durante su paso por la Dirección de Materiales Educativos por los cambios en los libros de texto gratuitos.

Además, tras dejar el cargo, protagonizó una polémica al permanecer pro horas en su oficina, luego de haber sido removido⁣ por la SEP.

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Ahora, asegura que mantiene una disputa por pagos pendientes con la SEP, mientras enfrenta una situación financiera distinta a la que tenía cuando recibía un sueldo mensual de 136 mil pesos .

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