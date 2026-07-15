Mascotas conquistan los registros civiles de Ecuador; ya son aptos para firmar en las bodas las actas de matrimonio

El Registro Civil de Quito, Ecuador, se convirtió en el escenario de una singular unión, donde los perritos Pandora y Zeus protagonizaron un parteaguas entre las mascotas. Ahora, podrán fungir como testigos simbólicos y firmar con sus huellitas las actas de matrimonio de sus propios dueños en las bodas, tal como se vio en la unión de Paola Orejuela y César Ochoa.

Esta iniciativa responde a una singular unión donde los perritos Pandora y Zeus fueron los testigos simbólicos de la boda de sus sueños gracias a una serie de reformas legales que permiten la participación de los animales de compañía en ceremonias oficiales, reconociéndolos como pilares fundamentales de las familias modernas.

Según la jueza Mónica Ayala, esta iniciativa representa un impacto positivo en las bodas pet-friendly en Ecuador, cuyo contexto registra a más de 7.6 millones de mascotas frente a la tasa de descenso notable de la natalidad del país, con solo 3.3 millones de niños menores de 12 años.