¡Ya es oficial! Ellos serán los maestros de MasterChef 24/7, la cocina más famosa de México

¡La cuenta regresiva ya comenzó! A pocos días del estreno de MasterChef 24/7, el reality de cocina más famoso de México regresa con un formato completamente renovado que promete mantener a la audiencia pegada al sillón.

Por primera vez, MasterChef se transmitirá bajo un formato 24/7, lo que permitirá seguir de cerca cada momento dentro de la cocina, incluyendo retos, preparación de platillos y la convivencia detrás de cámaras.

En esta nueva edición habrá dos maestros que tendrán la misión de guiar a los participantes paso a paso para elevar su nivel y ayudarlos a convertirse en verdaderos profesionales.

¿Quiénes son los maestros de MasterChef 24/7?

Los chefs Lili Cuéllar y Diego Niño han sido seleccionados como los encargados de esta importante labor dentro del reality.

Lili es una reconocida repostera en México, famosa por su creatividad y técnica en la cocina dulce. Su participación en distintos programas gastronómicos la ha convertido en una figura destacada, y ahora llevará su experiencia a los concursantes.

Por su parte, Diego Niño es un chef de autor con una sólida trayectoria en la alta cocina. Actualmente trabaja en uno de los hoteles más importantes del país y comenzó su carrera desde los 17 años.

Su enfoque será clave para que los participantes desarrollen un estilo propio y una identidad culinaria, para que cada platillo enamore a los jueces.

¿Cómo será el formato MasterChef 24/7?

En esta edición, los concursantes enfrentarán diferentes retos culinarios para evitar portar el temido mandil negro. Además, el público tendrá un papel más activo, ya que podrá apoyar a sus participantes favoritos y conocer todo lo que ocurre detrás de cámaras.

La convivencia, el estilo de cocina y la personalidad de cada participante serán clave para destacar dentro de la competencia.

Para esta edición, los participantes competirán todos los días para evitar el proceso de eliminación e incluso jugarán por equipos con tal de no llegar a la gala de eliminación.

¿Cuándo se estrena MasterChef 24/7?

El estreno de MasterChef 24/7 será el próximo domingo 17 de mayo a las 8:00 p.m. a través de Azteca Uno. También podrás seguir la transmisión en vivo y todos los detalles a través de sus plataformas digitales y redes sociales.