¿Lloverá en el Medio Maratón CDMX 2026? Este es el pronóstico para la carrera del 12 de julio

El Medio Maratón CDMX 2026 ya está listo para tomar las calles de la capital el próximo domingo 12 de julio, una edición que genera una expectativa especial no solo porque estrenará un nuevo recorrido, sino también porque, durante varios días, existió incertidumbre sobre su realización debido al calendario de la Selección Mexicana por sus resultados en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La competencia, considerada una de las más importantes del país para corredores aficionados y de alto rendimiento, finalmente se desarrollará sin cambios de fecha y con condiciones meteorológicas que, hasta el momento, lucen favorables para quienes buscarán completar los 21km.

Clima durante el Medio Maratón CDMX 2026

Uno de los aspectos que más preocupa a los corredores en cualquier competencia de fondo es el estado del tiempo. En esta ocasión, los pronósticos apuntan a un escenario positivo para quienes tomarán la salida desde el Hemiciclo a Juárez.

Las previsiones indican que durante la madrugada podrían presentarse lluvias ligeras, alrededor de las 03:00 horas. Sin embargo, la cantidad de precipitación sería mínima y no representaría un riesgo para el desarrollo de la competencia, ya que se espera que las condiciones mejoren antes del arranque oficial.

A las 06:00 horas, cuando los miles de participantes comiencen a concentrarse en la zona de salida, el cielo permanecerá mayormente nublado y la temperatura rondará los 13 grados centígrados, un ambiente fresco que suele ser ideal para recorrer largas distancias sin el desgaste que provoca el calor.

Además, el Instituto del Deporte de la Ciudad de México programó el disparo de salida desde las 06:05 horas precisamente para aprovechar las primeras horas del día, cuando el sol todavía no eleva considerablemente la temperatura.

¿LLoverá durante el Medio Maratón CDMX?

Las proyecciones meteorológicas también ofrecen tranquilidad respecto al desarrollo del evento.

Ni la salida del bloque élite ni la del resto de corredores, prevista minutos después, tendría presencia de lluvia. Conforme avance la mañana, la temperatura aumentará de forma gradual hasta alcanzar aproximadamente 16 grados cerca de las 09:00 horas, cuando los últimos participantes estarían cruzando la meta instalada en el Ángel de la Independencia.

Las probabilidades de precipitaciones importantes aparecerían hasta entrada la tarde, alrededor de las 15:00 horas, varias horas después de que concluya la competencia.

¿Cuándo es el Medio Maratón de la Ciudad de México 2026?

¡Paren todo! Uno de los eventos deportivos más del año, el Medio Maratón de la Ciudad de México 2026 se correrá el 12 de julio de 2026, además que este año estrenará nuevo circuito, por lo que habrá que estar atento a lo que publiquen los sitios oficiales.