Megajuicio al grupo criminal más grande de El Salvador: acusan a 500 cabecillas de 47,000 delitos

La Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) presentó este miércoles 22 de abril de 2026 pruebas testimoniales contundentes contra 486 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), incluyendo a los 22 máximos líderes de la "Ranfla Nacional". En la continuación de este juicio histórico, testigos clave incriminaron a los jefes pandilleros como los autores intelectuales de 9,043 hechos criminales, bajo la premisa judicial de que ningún miembro de la estructura actuaba sin instrucción directa de la jerarquía. El proceso busca saldar una deuda de 11 años de terror, atribuyéndoles un total de 47,000 delitos, incluidos homicidios que detonaron el actual régimen de excepción.

#CombateAPandillas | Este día, en la continuación de la audiencia única abierta en contra de 486 cabecillas de la MS-13, la @FGR_SV presentó varios testigos que incriminan a los 22 ranfleros, como responsables de ordenar 9,043 hechos criminales.



Durante la jornada, se… pic.twitter.com/hdTTVlRZ70 — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) April 22, 2026

La "Válvula Abierta": El sangriento fin de semana que cambió todo

Uno de los puntos con más relevantes del juicio es la acusación por la matanza de 86 personas en la última semana de marzo de 2022. Según la Fiscalía, los líderes ordenaron lo que denominaban "válvulas abiertas", una ola de violencia indiscriminada que buscaba presionar al Gobierno de Nayib Bukele. Además de las bajas civiles, se les imputa la muerte de 80 agentes policiales. Este evento fue el "punto de quiebre" que dio origen al régimen de excepción, que le permite al Estado suspender derechos constitucionales por ser una situación extraordinaria, el cual suma ya 49 prórrogas y más de 91,000 detenciones.

Líderes criminales en el Centro de Confinamiento del Terrorismo

Por primera vez en años, se confirmó el paradero y estado físico de los "pesos pesados" de la MS-13, quienes comparecieron vía teleconferencia desde la megacárcel CECOT:

"El Diablito de Hollywood": Borromeo Enrique Henríquez, máximo líder de la estructura.

Borromeo Enrique Henríquez, máximo líder de la estructura. "El Chivo de Centrales": Rubén Antonio Rosa Lobo, identificado como el "CEO" de la pandilla y solicitado en extradición por EE. UU.

Rubén Antonio Rosa Lobo, identificado como el "CEO" de la pandilla y solicitado en extradición por EE. UU. "El Greñas": César Humberto López, devuelto a El Salvador tras negociaciones entre Bukele y Trump.

Justicia con Inteligencia Artificial

La Fiscalía anunció en el marco del foro "SovAI 2026" que El Salvador será la primera institución de justicia en el mundo en operar con Inteligencia Artificial Soberana.

El sistema recibirá, estructurará y calificará las denuncias penales. Aunque no se detalló su uso específico en este megajuicio, la implementación de IA busca agilizar procesos donde el volumen de pruebas (como los 29,000 homicidios y desapariciones reportados) es humanamente inmanejable.

En menos de una semana, es la segunda vez que El Salvador anuncia la implementación de Inteligencia Artificial para complementar los servicios públicos.

El cargo de "Rebelión": El Estado contra el Estado Paralelo

A diferencia de juicios anteriores, la FGR procesa a los cabecillas por rebelión. El argumento es que la MS-13 no era solo una banda criminal, sino que intentó establecer un "Estado paralelo", desafiando la soberanía nacional y controlando territorios mediante el uso de armas y tácticas terroristas.