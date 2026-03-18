El Salvador aprueba cadena perpetua: así cambia la ley contra homicidas, violadores y terroristaa

En un movimiento que marca un antes y un después en su sistema de justicia, El Salvador aprobó una reforma legal que establece la cadena perpetua para delitos calificacos como graves como homicidio, violación y terrorismo. La iniciativa fue impulsada por el presidente Nayib Bukele y avalada por la Asamblea Legislativa de El Salvador, que actualmente es dominada por el oficialismo.

Hasta antes de este cambio, la pena máxima en el país era de 60 años de prisión, incluso para crímenes de alto impacto. Con la nueva legislación, los responsables de estos delitos podrían enfrentar prisión de por vida sin posibilidad de reducción significativa de condena, según el espíritu de la reforma.

En estos momentos, nuestro gabinete de seguridad está presentando ante la Asamblea Legislativa una reforma constitucional para avalar la cadena perpetua (hasta ahora prohibida por la Constitución) para asesinos, violadores y terroristas.



Veremos quiénes apoyan esta reforma y… — Nayib Bukele (@nayibbukele) March 17, 2026

¿Por qué se implementó la cadena perpetua en El Salvador?

La medida forma parte de la estrategia de seguridad del gobierno de Bukele, centrada en el combate frontal contra las pandillas y el crimen organizado. Desde 2022, El Salvador vive bajo un régimen de excepción, una política respaldada por cifras oficiales que reportan una drástica reducción en los homicidios, de acuerdo con datos del gobierno y reportes de organismos como la Policía Nacional Civil.

El mandatario de El Salvador sostiene que endurecer las penas busca disuadir delitos violentos y consolidar los avances en seguridad. “No habrá tolerancia para quienes destruyen vidas”, han reiterado funcionarios cercanos al gobierno en declaraciones públicas.

🇸🇻 | El Salvador promueve la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas. pic.twitter.com/rcmM9uqm9K — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 17, 2026

Cadena Perpetua en El Salvador: ¿Qué dicen expertos y organismos internacionales?

La reforma ha generado reacciones encontradas; por un lado, sectores de la población respaldan las medidas ante la disminución de la violencia. Por otro, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional advierten sobre riesgos en materia de derechos humanos, especialmente en un contexto donde se han denunciado detenciones masivas.

Expertos en derecho penal señalan que la cadena perpetua plantea debates sobre reinserción social y proporcionalidad de las penas, principios clave en sistemas judiciales modernos.

¿Cómo impacta esta reforma en la región?

El Salvador se suma a otros países que contemplan la cadena perpetua, aunque en América Latina su aplicación sigue siendo limitada o controvertida. Analistas consideran que esta decisión podría influir en políticas de seguridad de la región, especialmente en naciones que enfrentan crisis de violencia similares.

Sin embargo, también advierten que el endurecimiento de penas no siempre garantiza una sostenida reducción del crimen, si no se acompaña de políticas integrales. La pregunta clave ahora es: ¿la cadena perpetua será la solución definitiva contra la violencia o abrirá un nuevo debate sobre justicia y derechos en América Latina?