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Línea 3 y A con alta demanda de pasajeros y tiempos de espera de 10 minutos

Este viernes, el caos en el Metro de la CDMX también se desató; conoce cómo va el avance de trenes y los retrasos en la red para que puedas tomar previsiones.

Metro CDMX
El Metro de la CDMX sugirió a los pasajeros seguir las indicaciones de su personal y permitir el descenso antes del abordo al tren.|@MetroCDMX | X

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO y al instante sobre el avance de los trenes en el Metro de la Ciudad de México (CDMX), con información actualizada para que organices tus traslados antes de entrar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este viernes 3 de julio de 2026.

El Metro CDMX opera con 12 líneas, que abarcan de la Línea 1 a la Línea 12, además de las Líneas A y B, las cuales enlazan distintos municipios del Estado de México (Edomex) con la capital del país.

Línea 3 y A con alta demanda de pasajeros y tiempos de espera de 10 minutos

Línea 2 con largos tiempos de espera hacia Cuatro Caminos

Usuarios como @pollylaflak, de X, externaron que el buen flujo que llevaba la Línea 2, se vio estropeado en Colegio Militar con dirección a Cuatro Caminos, pues registró largos tiempos de espera en la estación.

Línea 12 con alta demanda de pasajeros; usuarios no pueden subir

La usuaria @SofiaSMendozaV1 de X reportó que los trenes de la Línea 12 pasan extremadamente llenos de pasajeros desde la estación Olivos con dirección a Mixcoac. El Metro confirmó la alta demanda y aseguró que enviarían unidades vacías para su abordaje.

Línea 3 y A con alta demanda

El Metro CDMX reportó que las Líneas 3 y A registran alta afluencia, sin embargo, aseguró que enviaron unidades vacías a las estaciones con mayor demanda para agilizar el servicio.

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