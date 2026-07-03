Línea 3 y A con alta demanda de pasajeros y tiempos de espera de 10 minutos

Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO y al instante sobre el avance de los trenes en el Metro de la Ciudad de México (CDMX), con información actualizada para que organices tus traslados antes de entrar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este viernes 3 de julio de 2026.

El Metro CDMX opera con 12 líneas, que abarcan de la Línea 1 a la Línea 12, además de las Líneas A y B, las cuales enlazan distintos municipios del Estado de México (Edomex) con la capital del país.