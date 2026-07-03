Línea 3 y A con alta demanda de pasajeros y tiempos de espera de 10 minutos
Este viernes, el caos en el Metro de la CDMX también se desató; conoce cómo va el avance de trenes y los retrasos en la red para que puedas tomar previsiones.
Azteca Noticias te presenta el reporte EN VIVO y al instante sobre el avance de los trenes en el Metro de la Ciudad de México (CDMX), con información actualizada para que organices tus traslados antes de entrar al Sistema de Transporte Colectivo (STC) este viernes 3 de julio de 2026.
El Metro CDMX opera con 12 líneas, que abarcan de la Línea 1 a la Línea 12, además de las Líneas A y B, las cuales enlazan distintos municipios del Estado de México (Edomex) con la capital del país.
Línea 3 y A con alta demanda de pasajeros y tiempos de espera de 10 minutos
Línea 2 con largos tiempos de espera hacia Cuatro Caminos
Usuarios como @pollylaflak, de X, externaron que el buen flujo que llevaba la Línea 2, se vio estropeado en Colegio Militar con dirección a Cuatro Caminos, pues registró largos tiempos de espera en la estación.
Se registraba… estamos detenidos en colegio militar dirección cuatro caminos— Viri C (@pollylaflak) July 3, 2026
Línea 12 con alta demanda de pasajeros; usuarios no pueden subir
La usuaria @SofiaSMendozaV1 de X reportó que los trenes de la Línea 12 pasan extremadamente llenos de pasajeros desde la estación Olivos con dirección a Mixcoac. El Metro confirmó la alta demanda y aseguró que enviarían unidades vacías para su abordaje.
Manden más trenes y apuren el flujo— Sofia S Mendoza V (@SofiaSMendozaV1) July 3, 2026
Línea 12 dirección Mixcoac
Desde la estación Olivos está imposible subir pic.twitter.com/EHYvnubkJB
Línea 3 y A con alta demanda
El Metro CDMX reportó que las Líneas 3 y A registran alta afluencia, sin embargo, aseguró que enviaron unidades vacías a las estaciones con mayor demanda para agilizar el servicio.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 3, 2026
Las Líneas 3 y A registran alta afluencia, sin embargo se envían unidades vacías a estaciones con mayor demanda para agilizar el servicio. Personal del Sistema apoya en andenes y accesos para regular el ingreso y mejorar el flujo.
La circulación de trenes en las… pic.twitter.com/S8FlU0a0Ac