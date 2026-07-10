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Línea 12 y B con retrasos de hasta 10 minutos por estación; así el avance del Metro CDMX hoy

Conoce el avance del Metro CDMX hoy viernes 10 de julio; te tenemos EN VIVO el avance de trenes en todas las rutas y las fallas en cada estación de las Líneas.

Metro CDMX
Los usuarios de X reportaron en la cuenta del Metro de la CDMX varias fallas y retrasos en casi todas sus Líneas.|@MetroCDMX | X

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

El Metro CDMX opera hoy, viernes 10 de julio de 05:00 a 24:00 horas, siendo el principal medio de transporte de los capitalinos, sin embargo, los usuarios reportaron el avance de los trenes desde las primeras horas del día, y para que salgas con tiempo y llegues con bien a tu destino, te compartimos los retrasos de la ruta, las posibles incidencias en sus 12 rutas y todo lo que debes de saber para mantenerte informado.

En Azteca Noticias, encontrarás el seguimiento en tiempo real sobre el servicio, las estaciones con problemas y las fallas para que cualquier afectación que se registre este día, no perjudique en tus actividades.

Línea 12 y B con retrasos de hasta 10 minutos por estación; así el avance del Metro CDMX hoy

Controlan accesos a las Líneas 1, 2, 7, 9, 12, A y B

Ante la máxima demanda de usuarios en el Metro CDMX, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que implementaría el acceso controlado en las Líneas 1, 2, 7, 9, 12, A y B para evitar contratiempos y que los pasajeros tengan un ingreso adecuado a las instalaciones.

Alta demanda de usuarios en las Líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12 y A

El Metro CDMX reportó una alta demanda de usuarios en las Líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12 y A, por lo que recomendó a los pasajeros seguir las instrucciones del personal de seguridad y salir con tiempo.

Línea 3 con largos tiempos de espera por obstrucción en vías

Luego de que a un usuario se le cayera su paragua a las vías, el Metro CDMX informó que se agilizará la circulación de trenes tras su retiro.

Líneas 3, 12 y B con retrasos de hasta 10 minutos por estación

El Metro de la CDMX reportó baja afluencia en en las Líneas 1, 5, 6, 7, 8, 12 y A; sin embargo los usuarios de X advirtieron tiempos de espera de hasta 10 minutos por estación en las rutas 3, 12 y B, en específico la poca salida de trenes desde las respectivas terminales, gerando severos atrasos.

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