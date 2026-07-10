Línea 12 y B con retrasos de hasta 10 minutos por estación; así el avance del Metro CDMX hoy
Conoce el avance del Metro CDMX hoy viernes 10 de julio; te tenemos EN VIVO el avance de trenes en todas las rutas y las fallas en cada estación de las Líneas.
El Metro CDMX opera hoy, viernes 10 de julio de 05:00 a 24:00 horas, siendo el principal medio de transporte de los capitalinos, sin embargo, los usuarios reportaron el avance de los trenes desde las primeras horas del día, y para que salgas con tiempo y llegues con bien a tu destino, te compartimos los retrasos de la ruta, las posibles incidencias en sus 12 rutas y todo lo que debes de saber para mantenerte informado.
En Azteca Noticias, encontrarás el seguimiento en tiempo real sobre el servicio, las estaciones con problemas y las fallas para que cualquier afectación que se registre este día, no perjudique en tus actividades.
Línea 12 y B con retrasos de hasta 10 minutos por estación; así el avance del Metro CDMX hoy
Controlan accesos a las Líneas 1, 2, 7, 9, 12, A y B
Ante la máxima demanda de usuarios en el Metro CDMX, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que implementaría el acceso controlado en las Líneas 1, 2, 7, 9, 12, A y B para evitar contratiempos y que los pasajeros tengan un ingreso adecuado a las instalaciones.
#MetroAlMomento— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 10, 2026
Continúa la afluencia controlada y buen avance de trenes en las Líneas 1, 2, 7, 9, 12, A y B . Para atender la demanda, personal del Sistema apoya la regulación y dosificación de usuarios desde estaciones y terminales.
Mantente informado a través de nuestros… pic.twitter.com/NfJIFXST32
Alta demanda de usuarios en las Líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12 y A
El Metro CDMX reportó una alta demanda de usuarios en las Líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12 y A, por lo que recomendó a los pasajeros seguir las instrucciones del personal de seguridad y salir con tiempo.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 10, 2026
Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12 y A. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el flujo de personas usuarias. La información puede… pic.twitter.com/hWbq9BjRwM
Línea 3 con largos tiempos de espera por obstrucción en vías
Luego de que a un usuario se le cayera su paragua a las vías, el Metro CDMX informó que se agilizará la circulación de trenes tras su retiro.
#MetroAlMomento: Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3 después de realizar maniobras para retirar un objeto metálico (paraguas) de zona de vías.— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 10, 2026
Resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta la línea de seguridad. Mantente informado a través de… pic.twitter.com/JF4Ryy8Zsf
Líneas 3, 12 y B con retrasos de hasta 10 minutos por estación
El Metro de la CDMX reportó baja afluencia en en las Líneas 1, 5, 6, 7, 8, 12 y A; sin embargo los usuarios de X advirtieron tiempos de espera de hasta 10 minutos por estación en las rutas 3, 12 y B, en específico la poca salida de trenes desde las respectivas terminales, gerando severos atrasos.
#MetroAlMomento: Se registra afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 5, 6, 7, 8, 12 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 10, 2026
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por ambas… pic.twitter.com/R4hijMYCQs