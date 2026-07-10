Línea 12 y B con retrasos de hasta 10 minutos por estación; así el avance del Metro CDMX hoy

El Metro CDMX opera hoy, viernes 10 de julio de 05:00 a 24:00 horas, siendo el principal medio de transporte de los capitalinos, sin embargo, los usuarios reportaron el avance de los trenes desde las primeras horas del día, y para que salgas con tiempo y llegues con bien a tu destino, te compartimos los retrasos de la ruta, las posibles incidencias en sus 12 rutas y todo lo que debes de saber para mantenerte informado.

En Azteca Noticias, encontrarás el seguimiento en tiempo real sobre el servicio, las estaciones con problemas y las fallas para que cualquier afectación que se registre este día, no perjudique en tus actividades.