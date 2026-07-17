Retrasos e incidencias en el Metro CDMX hoy 17 de julio; estaciones con problemas y Líneas afectadas
El Metro CDMX transporta a más de 4.6 millones de usuarios diariamente y a pesar de ser fin semana, registra constantemente retrasos e incidencias.
Un total de 4.6 millones de personas utilizan el Metro CDMX desde las primeras horas y este viernes 17 de julio, no es la excepción. Con el fin de trasladarse a sus trabajos, escuelas y otros destinos en la capital, los usuarios emplean el primer tren para trasladarse, que parte desde las 5:00 horas de todas las terminales de las 12 Líneas.
Sin embargo, como toda la semana, los retrasos en el avance de los trenes, alta afluencia de pasajeros y diversas incidencias pueden afectar el servicio en algunas Líneas y estaciones.
En Azteca Noticias te compartimos esta cobertura EN VIVO donde te damos minuto a minuto el reporte del estado de la red, las fallas que reportan los usuarios y las actualizaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) para que puedas planear mejor tu recorrido y evitar contratiempos.
Retrasos e incidencias en el Metro CDMX hoy 17 de julio; estaciones con problemas y Líneas afectadas
Retrasos de 10 minutos en la Línea 2
Otro pasajero, identificado como @angel_iz13 en X, aseguró que desde la estación General Anaya de la Línea 2 hay retrasos de hasta 10 minutos por estación con dirección a Cuatro Caminos, ante lo que el Metro CDMX aseguró que se agilizaría la circulación de trenes y sugirió a los usuarios permitir el libre cierre de puertas y utilizar la palanca únicamente en caso de emergencia.
10 minutos en General Anaya, dirección Cuatro caminos y no pasa nada— Ton (@angel_iz13) July 17, 2026
Línea A con retrasos de 10 minutos por estación
El usuario de X, @elgg101, reportó al Metro CDMX que la Línea A registró tiempos de espera de hasta 10 minutos desde la terminal La Paz con dirección a Pantitlán. Ante la queja, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) aseguró que se agilizaría la circulación y salida de los trenes, por lo que pidió el libre cierre de puertas y usar la palanca solo en caso de emergencias.
Más tranes y menos Saludos por favor... Línea A dirección Pantitlán sin trenes hace 10 min— Barbie boxeadora! (@elgg101) July 17, 2026
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Baja afluencia en todas las Líneas
El Metro CDMX informó baja circulación y el paso constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, A y B. Destacó que la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por ambas direcciones, luego de que varios usuarios externaran sus dudas y sugirió a los pasajeros mantenerse informados por los canales oficiales.
#MetroAlMomento: Se registra afluencia baja y circulación constante de trenes desde las terminales en las Líneas 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, A y B. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 17, 2026
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por… pic.twitter.com/8oEswKWhrY