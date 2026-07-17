Retrasos e incidencias en el Metro CDMX hoy 17 de julio; estaciones con problemas y Líneas afectadas

Un total de 4.6 millones de personas utilizan el Metro CDMX desde las primeras horas y este viernes 17 de julio, no es la excepción. Con el fin de trasladarse a sus trabajos, escuelas y otros destinos en la capital, los usuarios emplean el primer tren para trasladarse, que parte desde las 5:00 horas de todas las terminales de las 12 Líneas.

Sin embargo, como toda la semana, los retrasos en el avance de los trenes, alta afluencia de pasajeros y diversas incidencias pueden afectar el servicio en algunas Líneas y estaciones.

En Azteca Noticias te compartimos esta cobertura EN VIVO donde te damos minuto a minuto el reporte del estado de la red, las fallas que reportan los usuarios y las actualizaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) para que puedas planear mejor tu recorrido y evitar contratiempos.