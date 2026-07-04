EN VIVO: Estaciones con retrasos hoy sábado 4 de julio; así va el avance de líneas en el Metro CDMX
¡Sal con tiempo si planeas usar el Metro CDMX! Toma en cuenta los retrasos y aglomeraciones de las Líneas; al momento reportan servicio lento en varias rutas.
Los sábados, como hoy 04 de julio, el Metro de la Ciudad de México (CDMX) mantiene un horario de 06:00 a 00:00 horas en toda la red, debido a que la demanda de pasajeros disminuye, sin embargo, esto también implica que la movilidad dentro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) pueda llegar a reportar retrasos, largos tiempos de espera e incidencias.
En Azteca Noticias te compartimos una actualización de las 12 Líneas para que planees tus viajes y llegues a tiempo a tu destino.
EN VIVO: Estaciones con retrasos hoy sábado 4 de julio; así va el avance de líneas en el Metro CDMX
Línea 2 con retrasos de 15 minutos por estación
En otro reporte de X, la usuaria @ladykaos_27, reportó retrasos de hasta 15 minutos por estación en la Línea 2, queja que fue atendida por el Metro CDMX asegurando que se agilizaría la circulación en la ruta.
Que pasa en línea 2 ?15 minutos esperando un tren— Vanessa Díaz (@ladykaos_27) July 4, 2026
Metro refuerza vigilancia en la estación Hidalgo por "borracho"
El usuario de X, @joseshjoses, reportó la presencia de un hombre en aparente estado de ebriedad tirado en las inmediaciones de la estación Hidalgo, ante la urgencia, personal del Metro CDMX acudió al área señalada —transbordo con la Línea 2 con dirección a Cuatro Caminos—, pero no encontró a la persona. Sin embargo, aseguró que reforzaría la vigilancia en toda la ruta para garantizar la seguridad de los pasajeros.
En el metro Hidalgo dirección 4 caminos está un señor ahogado de borracho y lo dejaron pasar, por eso hay accidentes pic.twitter.com/lyiygTs0J3— Jos h (@joseshjoses) July 4, 2026
Retrasos en la terminal Cuatro Caminos
La usuaria de X, @Alondropithecus, reportó que el tren de la terminal Cuatro Caminos de la Línea 2, tiene retrasos de hasta 10 minutos en su salida. Tras su queja, el Metro CDMX aseguró que agilizaría la circulación y pidió a los pasajeros respetar las reglas de convivencia dentro de sus instalaciones.
@MetroCDMX que espera el convoy de 4 caminos para irse que este a reventar o qué ?— Alondra ʕ •ᴥ•ʔ (@Alondropithecus) July 4, 2026
¿La estación Zócalo/Tenochtitlan está abierta?
El Metro CDMX le confirmó a los usuarios que la estación Zócalo/Tenochtitlán se encuentra abierta y brindando servicio, hasta su cierre a las 00:00 horas.
Buen día,la estación Zócalo/Tenochtitlan se encuentra abierta y brindando servicio.— MetroCDMX (@MetroCDMX) July 4, 2026
Línea 9 paralizada
La usuaria de X, @cell_moher, reportó que hoy sábado 04 de julio, la Línea 9 que va de Pantitlán a Tacubaya está completamente paralizada, haciendo que los trenes se detengan completamente en varias estaciones hasta por 10 minutos. El Metro CDMX informó que agilizaría la salida del servicio y pidió seguir las normas del transporte.
Qué pasa con la línea 9???— CellMoHer (@cell_moher) July 4, 2026
Estamos parados y no avanzamos!!!