EN VIVO: Estaciones con retrasos hoy sábado 4 de julio; así va el avance de líneas en el Metro CDMX

Los sábados, como hoy 04 de julio, el Metro de la Ciudad de México (CDMX) mantiene un horario de 06:00 a 00:00 horas en toda la red, debido a que la demanda de pasajeros disminuye, sin embargo, esto también implica que la movilidad dentro del Sistema de Transporte Colectivo (STC) pueda llegar a reportar retrasos, largos tiempos de espera e incidencias.

En Azteca Noticias te compartimos una actualización de las 12 Líneas para que planees tus viajes y llegues a tiempo a tu destino.